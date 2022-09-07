滙豐慈善基金推全港首個「綠康巴」先導計劃　助社福機構轉用電動車

滙豐銀行慈善基金宣布，與長春社合作推出全港首個綠色復康巴士(綠康巴)先導計劃，以支持本港社福機構轉用電動車，為傷健人士提供無障礙交通服務。

該先導計劃為期3年，7家獲選參與的社福機構將獲分配一輛無障礙電動巴士「綠康巴」，預計期內合共服務逾8萬名使用者。此外，計劃將為參與機構在充電設施和優化行走路線方面提供支援，幫助他們邁向低碳轉型，當中單是計劃所能夠減少的碳排放，已相等於多種2,000棵樹。

林慧虹 ：標誌電動車在港普及踏出重要一步

環境及生態局局長謝展寰、滙豐香港區行政總裁林慧虹以及長春社主席鍾姍姍今天為「綠康巴」先導計劃主持啟動儀式。林慧虹稱，「綠康巴」出現，標誌著電動車在香港普及踏出重要一步，透過先導計劃，銳意提升社福機構在轉換、營運及財務安排等方面的知識，讓更多復康巴士成為「綠康巴」，滙豐已經訂下目標，期望於2030年或之前，在營運和供應鏈方面減少碳排放，成為淨零碳排放的銀行。

「綠康巴」先導計劃是「滙豐氣候解決方案夥伴計劃」的其中一部分，去年滙豐公布推出夥伴計劃時，已宣布在全球投入一億美元，聚焦能源轉型和氣候相關的創新方案，目前全港有超過1,000架復康巴士，由不同社福機構營運，有關計劃還包括製作一份詳細的指南，涵蓋轉用電動巴士的流程、營運細節、融資安排及財務建議，供有意轉用「綠康巴」的社福機構參考，期望帶來更大的效益和更長遠的影響。