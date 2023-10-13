滙豐料A股反彈未完 國家隊推升港股越萬八

國家隊出手增持四大國有內銀股，帶動中港股市造好。恒生指數六連升越萬八關，收報18,238點，漲345點或1.9%，6日累漲1,043點；國企股指數報6,267點，走高134點或2.2%；恒生科技指數報4,019點，揚66點或1.7%。主板成交額1,011億元，半個月來首次越千億元。再有大行唱好內地A股，滙豐環球研究指，股市年底仍有機會反彈，因估值吸引及政策帶動等。

A股向上，上證綜合指數報3,107點，升28點或0.9%；深圳成分指數報10,168點，揚83點或0.8%；創業板指數報2,019點，升15點或0.8%。兩市成交共8,313億元人民幣。

四大國有行AH股齊揚

四大行A及H股齊飆，建設銀行(939)H股報4.69元，漲5.6%，為表現第三佳藍籌，A股亦升2.7%；工商銀行(1398)H及A股分別揚4.8%及2.5%；中國銀行(3988)H及A股則升4%及3.2%；農業銀行(1288)H股升4.5%，A股則揚0.6%。中金指，匯金現階段增持，反映對股份有信心，過往增持對後市有提振作用，而四行未來1至3個月則有一成反彈。

滙豐調低內地主要股市今年底目標價5%至8%，但仍較現價有6%至9%潛在升幅，認為年底前仍可反彈，因估值吸引、基調改善、股份回購及推更多政策刺激樓市及地方政府債務風險等措施。

高盛日前指多項因素顯示中資股今季有機會向好，建議策略性增持，預期MSCI中國指數未來12個月或升15%；野村亦指看好內地市場投資價值，政府有明確訊號希望重振經濟、金融市場信心，維持中資股「策略性增持」看法。