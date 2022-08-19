滙豐渣打上調封頂息0.25厘 下月料加P 供樓壓力急升溫

加息周期殺埋身！繼多間中小型銀行調高與1個月同業拆息(HIBOR)掛鈎的按揭封頂息率後，大型銀行滙豐及渣打銀行昨亦齊齊宣布調高新造H按封息0.25厘，至2.75厘。分析料其他銀行將會跟隨上調有關利率，而供樓人士每月供款將增加逾3%。另外，滙豐亦同時推出首年定息住宅按揭計劃，年息2.75厘，冀降低利率波動帶來的風險。

滙豐指由即日起調高H按封頂利率，由最優惠利率(P，5厘)減2.5厘，上調至P減2.25厘，即2.75厘。該行並推出首年定息按揭，年息為2.75厘，首年完結後，按揭利率將以拆息為基準，亦設有封頂息，需於今年12月15日或之前提取貸款。

推首年定息按揭 年息2.75厘

滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉指，浮息按揭貸款每月還款會隨著市場利率變化而浮動，隨著美國聯儲局今年6月和7月連續兩個月上調基準利率，HIBOR也相繼上升。部分按揭客戶可能希望選擇較為可預測及穩定的貸款計劃，故推出定息計劃，同時仍可享有存款掛鈎按揭計劃提供的存款優惠利率，以抵銷部分按揭利息支出。

渣打亦將封頂息率由P(5.25厘)減2.75厘，上調至P減2.5厘，利率增至2.75厘，下周三生效。中銀香港(2388)、恒生銀行(011)暫未有跟隨，並稱將綜合市場發展、利率走勢等因素，並不時檢討按揭服務條件，以保持業務的競爭力。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，早前已有多家中小型銀行上調H按鎖息上限，測試市場水溫，相信將再有銀行跟隨上調封頂息。她指，本港銀行體系結餘已跌至約1,200億元，各項數據顯示銀行加息壓力正增加，美國聯儲局9月若再加息，本港銀行屆時將跟隨上調P，幅度料為0.25厘。

銀行資金成本續升

中原按揭董事總經理王美鳳指，1個月拆息由年初約0.15厘升至現時約1.9厘，H按息於7月底觸及封頂息後續升，令現時H按息高於封頂息差距達0.7厘，反映銀行資金成本續升及承受息率上升壓力增加。H按封頂息加至2.75厘後，以還款期30年計，每100萬元按揭額每月供款增131元，加幅3.3%。