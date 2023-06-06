滙豐銀行慈善基金夥惜食堂合作 社區設凍餐機供長者領飯

滙豐銀行慈善基金今天公布與惜食堂合作，推出 「豐膳蜜蜜餸」社區計劃，支援獨居長者，重建弱勢社群與社區的聯繫，在相對低收入社區，設置速凍餐自助提取機，方便基層人士領取速凍餐，期望三年內提供約90萬份食物，同時亦會動員超過400名義工參與。

計劃設不同階段，當中首階段的速凍餐自助提取機將設於觀塘、葵青及深水埗區內三個長者密集的公共屋邨，估計三個區有超過 500 名獨居長者居住，包括隱蔽長者。他們可於速凍餐自助提取機或透過外展服務領取一日三餐的速凍餐。

計劃目前服務65歲或以上欠缺近親支援並經濟上貧乏的為有需要的長者，若想參與計劃，需先致電或whatsapp惜食堂（59774237）申請，惜食堂會與長者會面及了解其需要，符合資格的長者經審批後可獲一年的速凍餐。藍田邨的速凍餐自助提取機率今起試行，料最多可為120名長者服務，目前已有40多名長者參與計劃。