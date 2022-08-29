滙豐首位華人「大班」鄭海泉昨晚離世 李家超表示哀悼 (更新)

鄭海泉於1978年加入香港上海滙豐銀行集團財務部，並曾獲委任為立法局委任議員。他於1995年出任集團總經理，同年出任執行董事，又獲港督委任他為行政局議員。回歸後，鄭海泉調任恒生銀行副董事長兼行政總裁，並於2005年接替退休的艾爾敦出任滙豐亞太區主席，成為首位華人「大班」。鄭海泉在2008年更上一層樓，獲委任為滙控執行董事。後於2010年退任滙豐亞太區主席，直至2011年退任滙控執行董事。

鄭海泉生於1948年7月16日，他在3歲時患上小兒麻痹症，其後考入中文大學新亞書院經濟學系，及後赴笈新西蘭取得經濟學系哲學碩士學位。

李家超：鄭海泉是傑出銀行家 備受業界敬重

特首李家超今日(29日)對鄭海泉逝世表示哀悼，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。李家超指，鄭海泉是傑出銀行家，多年來推動本港銀行業穩健發展，備受業界敬重，又指鄭海泉致力貢獻社會，曾參與不同政府法定及諮詢委員會的工作，並積極參與公益事務，對香港的文化體育、保護文物以及社會服務等多個領域，貢獻良多。鄭海泉在2005年獲特區政府頒授金紫荊星章。

許正宇： 鄭海泉是業界後輩的典範

財經事務及庫務局長許正宇亦對鄭海泉逝世表示衷心哀悼。許正宇說，鄭海泉憑自身努力，成為傑出的銀行家，對本港整體金融市場作出寶貴貢獻，又指鄭海泉服務業界和社會不遺餘力，曾擔任強積金諮詢委員會和證券及期貨事務監察委員會程序覆檢委員會主席。他更熱心支持本港教育，曾服務多間高等教育院校的校董會。許正宇形容，鄭海泉是業界後輩的典範，向他的家人致以深切慰問。

王冬勝：鄭海泉離世實爲香港損失

滙豐主席王冬勝對鄭海泉逝世表示深切哀悼。王冬勝表示，他和鄭博士相識多年，既是同事，亦是朋友，又說無論在金融業﹑政治經濟和社會服務領域，鄭海泉都一直表現超卓，形容鄭海泉的離世實爲香港的損失。