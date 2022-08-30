滙豐首位華人「大班」鄭海泉離世終年74歲

滙豐銀行首位華人「大班」、前亞太區主席鄭海泉，前晚(28日)離世，終年74歲，他除在金融界有舉足輕重地位，亦在政界和學術界多方面作貢獻。政商及學術界對他離世深感惋惜，行政長官李家超讚揚鄭海泉積極參與公益事務，對香港的文化體育、保護文物及社會服務等多個領域，貢獻良多。

鄭海泉成長經歷被形容為典型香港拼搏故事，出身於基層，父母是水果小販，小時候居於深水埗唐樓，3歲時患上小兒麻痺症，之後須以拐杖扶助；中學階段，曾入讀九龍總商會英文中學和九龍工業學校，在1970年代預科畢業後考入中文大學新亞書院經濟學系，首份工作是在盲人輔導會做社工。

鄭海泉外國深造回港後，1978年加入滙豐銀行，曾出任不同崗位；1995年、當年47歲的他獲委任為滙控集團總經理及香港上海滙豐銀行執行董事，是首名出任該職位的華人。回歸後，鄭海泉調任恒生銀行副董事長兼行政總裁，並於2005年重返滙豐接替退休的艾爾敦出任滙豐亞太區主席，成為首位華人「大班」；2008年更上一層樓，獲委任為滙控執行董事。於2010年退任滙豐亞太區主席，翌年退任滙控執行董事，同年5月退休。作為出色銀行家，他亦曾分享提及自己的理財哲學︰要積蓄，不要先動用未來錢。

除金融界外，鄭海泉亦活躍於政界、亦為學界作出貢獻，曾借調香港政府的中央政策組，為當時港督出謀獻策，之後曾獲委任為行政立法兩局議員，亦曾擔任港事顧問。鄭獲特區政府頒金紫荊星章等多項榮譽。教育方面，2009至2015年出任中大校董會主席，是首名執掌中大的中大畢業生，在任校董會時，亦積極推動建立私營教學的醫院醫院等。

政商及學術界對鄭海泉離世深感惋惜。特首李家超對鄭逝世表示哀悼，讚揚對方是傑出銀行家，多年來推動本港銀行業穩健發展，備受業界敬重；又指鄭海泉致力貢獻社會，曾參與不同政府法定及諮詢委員會的工作，並積極參與公益事務，對香港的文化體育、保護文物以及社會服務等多個領域，貢獻良多。香港上海滙豐銀行主席王冬勝指，與鄭相識多年，讚揚對方無論在金融業、政治經濟和社會服務領域都表現超卓。中大亦讚揚鄭海泉高瞻遠矚，任職校董會主席6年間，鄭除推動中大醫院外，亦積極領導大學推動多項重大發展，包括籌備成立5間新書院和香港中文大學(深圳)等。