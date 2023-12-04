滙豐香港社區夥伴計劃｜30個社區項目今年獲選　長者組「愛心麵包隊」送關懷

根據推算，長者人口在未來25年間將上升近1倍，對醫療、各社會保障等方面服務需求增加。滙豐銀行慈善基金和香港社會服務聯會攜手合作，2012年起啟動「滙豐香港社區夥伴計劃」，支持以地區為本的社會創新活動，回應青年和安老發展等社會需求，讓長者有機會參與及貢獻社會，退而不休，活出精彩第二人生。滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝指，在今年收到的160個項目申請中，有30個社區項目獲選，分別由27個社福機構負責，共1,800萬撥款，預計將有13萬人受惠。

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉介紹，今年獲資助的項目包括樂天關懷行動有限公司負責推廣的「杏福補給站2.0」，建立自主食物提取機，聘請長者及弱勢社群製作麵包、負責物流補給工作，並由長者組成「愛心麵包隊」，帶領元朗過渡性房屋「同心村」區內義工體驗麵包製作與包裝等流程，及組織地區義工進行探訪，透過新鮮出爐的「愛心麵包」向基層及弱勢社群(8成以上是長者)送出關懷，又創造就業及社會互助機會，讓長者在退休後仍有機會做義工、貢獻社會，充分體現助人自助的精神。

74歲義工陳伯抱「試吓」心態開始

74歲的陳伯是參與「杏福補給站2.0」約10個月的義工，他憶述，加入契機是有義工到家派發物資時，傾談間得知有義工機會，而自己無上班又得閒，就抱著「試吓」的心態開始每日早上到麵包店幫忙包裝和運送麵包，並在有多餘麵包時，向排隊的人多派一個。他分享，更曾有基層市民稱因為「有多1個包可以食少1餐飯」而好開心，雖然聽到後「心好悒」，但也感受到義工工作的意義，一直做到現在。

除長者外，夥伴計劃亦有面向青年的項目，讓他們在回應社會之餘，為學生提供學習及應用軟技能及技術性技能的機會，裝備青少年全人發展，面對未來挑戰，具就業及理財能力。蔡海偉指，現時部分社福項目將服務對象分得好開，如長者服務就只服務長者，青年中心則只服務年輕人到24歲，其他年齡的市民未必能受惠，故希望夥伴計畫能鼓勵社區不同單位互相交流，甚至合作或擴闊服務範圍，推展更多共融項目。