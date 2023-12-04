滙豐香港社區夥伴計劃｜30個社區項目今年獲選　長者組「愛心麵包隊」送關懷

根據推算，長者人口在未來25年間將上升近1倍，對醫療、各社會保障等方面服務需求增加。滙豐銀行慈善基金和香港社會服務聯會攜手合作，2012年起啟動「滙豐香港社區夥伴計劃」，支持以地區為本的社會創新活動，回應青年和安老發展等社會需求，讓長者有機會參與及貢獻社會，退而不休，活出精彩第二人生。滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝指，在今年收到的160個項目申請中，有30個社區項目獲選，分別由27個社福機構負責，共1,800萬撥款，預計將有13萬人受惠。
香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉介紹，今年獲資助的項目包括樂天關懷行動有限公司負責推廣的「杏福補給站2.0」，建立自主食物提取機，聘請長者及弱勢社群製作麵包、負責物流補給工作，並由長者組成「愛心麵包隊」，帶領元朗過渡性房屋「同心村」區內義工體驗麵包製作與包裝等流程，及組織地區義工進行探訪，透過新鮮出爐的「愛心麵包」向基層及弱勢社群(8成以上是長者)送出關懷，又創造就業及社會互助機會，讓長者在退休後仍有機會做義工、貢獻社會，充分體現助人自助的精神。
74歲義工陳伯抱「試吓」心態開始
74歲的陳伯是參與「杏福補給站2.0」約10個月的義工，他憶述，加入契機是有義工到家派發物資時，傾談間得知有義工機會，而自己無上班又得閒，就抱著「試吓」的心態開始每日早上到麵包店幫忙包裝和運送麵包，並在有多餘麵包時，向排隊的人多派一個。他分享，更曾有基層市民稱因為「有多1個包可以食少1餐飯」而好開心，雖然聽到後「心好悒」，但也感受到義工工作的意義，一直做到現在。
除長者外，夥伴計劃亦有面向青年的項目，讓他們在回應社會之餘，為學生提供學習及應用軟技能及技術性技能的機會，裝備青少年全人發展，面對未來挑戰，具就業及理財能力。蔡海偉指，現時部分社福項目將服務對象分得好開，如長者服務就只服務長者，青年中心則只服務年輕人到24歲，其他年齡的市民未必能受惠，故希望夥伴計畫能鼓勵社區不同單位互相交流，甚至合作或擴闊服務範圍，推展更多共融項目。
招智輝強調，夥伴計劃是一個讓各界透過協作跨界尋找解決社會問題新方案的平台，而不是直接提供一個能解決所有社會問題的答案，盼社會大眾能透過夥伴計劃及「社區節」等相關活動更了解社會需要，明白社會是一個大家庭。