滙豐、國泰航空、怡斯萊達成合作 共同推動香港應用可持續航空燃油

滙豐香港、國泰航空及怡斯萊今日(19日)達成合作，推動可持續航空燃油在香港應用。三方作為香港規模最大銀行、航空公司，以及領先的可持續航空燃油生產商，將透過是次合作支持採用創新方案，長遠減少航班碳排放，促進本地可持續航空燃油生態系統的發展。滙豐香港簽署一次性購買協議，購入由怡斯萊生產約3,400公噸可持續航空燃油，用於加注由香港國際機場起飛的國泰航空航班。
可持續航空燃油最多可減少約90%碳排放量
怡斯萊的可持續航空燃油100%由生物質廢料生產，相比傳統航空燃料，估計碳排放量最多可減少約90%。數據獲國際可持續發展與碳認証。該批可持續航空燃 油由可追蹤來源的廢棄食用油生產，與相同數量的傳統航空燃料比較，估計減少約11,800公噸生命周期碳排放量，相當於乘搭國泰航空來回香港及倫敦航班經濟艙約10,000程的碳排放量。
林世雄：是次合作回應了政府長遠目標和政策
香港特別行政區運輸及物流局局長林世雄於啟動儀式上表示，香港政府積極推動可持續發展，這次三方合作推動可持續航空燃料應用，可謂非常合時，亦回應了政府的長遠目標和政策。正如上月公布《施政報告》指出，政府的目標是在明年設立SAF用量目標，加快航空業的碳減排。
香港特區政府最新一份施政報告承諾推動本地可持續航空燃油發展。公私營合作對促進可持續航空燃油未來增長及應用，鞏固香港作為領先國際航空樞紐至關重要。是次合作為這策略性方針帶來具意義的進展，將推動公私營界別進一步採用可持續航空燃油。