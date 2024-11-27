滙豐「大班」王冬勝接任港大校委會主席　施榮懷容永祺等獲委任成員

政府同時為校委會委任5名新成員，其中全國政協常委施榮懷和民航處前處長、香港國際航空學院校長李天柱任期下月1日生效，港區人大代表、立法會議員陳仲尼、雋思人才及商務顧問有限公司創辦人黃錦沛和全國政協委員容永祺的任期則明年1月1日生效。港大表示，尊重校監就校委會主席和5位成員的委任決定，校方會繼續在學術研究、人才培育和國際合作等方面追求卓越及作出貢獻。

李家超期望帶來港大管治新氣象

港大校委會今年底共有6名成員任期屆滿，李家超決定全數任命新成員以「帶來新氣象」。政府形容，新獲委任人士均是社會精英，擁有個人卓越的能力及豐富經驗，李家超期望新任命帶來港大管治新氣象、新動力，開啟管治新篇章，帶領港大精益求精，推動港大再創高峰。

至於校委會被換走的除王沛詩，還有5名現任委員趙子翹、邱詠筠、江樂士、石禮謙及趙令歡，政府感謝6人在任期間的工作和努力。翻查資料，2022年起成為主席的王沛詩僅出任一屆，是近年任期較短的校委會主席，其對上三任主席均在任兩屆，包括李國章、梁智鴻和馮國經。