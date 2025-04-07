滙豐ADR瀉一成 美團阿里挫8% 港股恐瀉千七點 考驗北水承接力

港股今恐瀉千點，考驗北水承接力！美國總統特朗普宣布的「對等關稅」震撼彈引爆全球經濟衰退預期，美股瀑布式下瀉，納指兩日累插11%，港股清明節假後恐迎來「黑色星期一」。綜合主要藍籌美股預託證券(ADR)表現，相當於恒生指數今日要下挫1,715點或8.1%，至21,133點。不過基金界不排除北水會傾力支撐股市，實質跌幅或較外圍低，惟由於市場情緒全面由消息主導，短線宜觀望，好淡均不宜押注，長線則建議減持。

摩根大通預計，在關稅壓力下，美國今年GDP(國內生產總值)或倒退0.3%，而早前預期為升1.3%，而全球經濟衰退的機率亦升至60%。特朗普再在社交媒體發文，稱目前為聯儲局主席鮑威爾減息的絕佳時機。鮑威爾則指仍要等待更明確信息才會考慮改變政策立場，不過承認美國經濟前景高度不明朗，失業率及通脹上升的風險大升，但目前未預測經濟會出現衰退。據FedWatch工具，貨幣市場目前預計聯儲局下月減息的機率升至33%，6月減息機率近95%，至於全年減息最少1厘的機率，高近七成，以每次0.25厘計，即最少減息4次，較早前普遍預期2至3次為高。

美股道指、納指及標指上周五均再挫逾半成，道指兩日累跌9.3%，至38,314點，標指兩日失10.5%，至5,074點；另外，納指報15,587點，無論以即市或收市計均已由去年底高位累挫逾兩成，步入技術性熊市。反映美股恐慌情緒的VIX指數上周五單日急升五成，至45.31，為3年來最高。港股ADR出現「股災式」低水，滙豐控股(005)ADR較港低一成、美團(3690)及阿里巴巴低逾8%、小米集團(1810)挫7.9%、騰訊控股(700)亦低6.4%。至於俗稱「黑期」的新加坡港股期指在周末亦低水逾千點。

陳茂波稱港短期難免受影響

對於美國的關稅政策，財政司長陳茂波昨於網誌表示，此等霸凌行徑嚴重違反世界貿易組織規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制。單邊主義行徑既解決不了美國自身問題，也危及全球經濟發展和供應鏈的穩定，「我們堅決反對」。他又指，香港作為國際貿易樞紐，短期內亦難免會受到一定影響，港府密切留意和評估情況，並從多方面為本地企業提供支援。

基金倡短線觀望長線減倉 提防彈散

著名基金經理、黃國英資產管理創辦人黃國英認為，內地資金或有撐市作用，港股今日跌幅或較ADR少，「上星期五係作客，星期一我哋主場係會有分別」。不過他指短線不宜有行動，因為造好值博率不高，造淡則「少少消息都會彈到飛起」，買賣操作視乎投資者的現金水平及風險承受能力，惟長遠看則建議減倉。黃國英解釋，特朗普關稅的計法是「亂嚟」，亦反映他將貿易視為剝削，相關思維「未來3年都要驚」。同時，又意味過去數個年代的「全球化」紅利已過，遊戲規則已改變，不明朗因素「高到飛起」，因此「已經搵到錢嘅唔會同你博，保住命仔緊要，後生又爛命一條嘅先會去冒呢個險。」

iFast Global Markets副總裁溫鋼城亦指，不排除今日北水大舉入市，估計恒指實際跌幅有機會收窄至500點，建議先行觀望，假如連續兩日升市或收市均高於5天線，則可考慮分段出手。但他提醒美國明年底中期選舉，估計特朗普在未來一年都會「極限施壓」以做出成績，包括逼使聯儲局減息從而推升美債，大市縱彈亦「彈完即散」，長線未跌夠，提防今年高位已見，悲觀下恒指年底前或下試萬八關。