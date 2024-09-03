滬港雙城 攜手發揮數據要素乘數效應 香港隊伍勇奪《數據要素x滬港合作開放數據競賽2024》兩項殊榮

8隊來自香港和12隊來自上海的企業或院校隊伍日前於上海參與「數據要素x滬港合作開放數據競賽2024」決賽，向評審演示其創新的數據應用方案，競逐四強殊榮及「評審團大獎」。當中香港隊伍靈宙控股有限公司以及香港理工大學表現卓越，分別獲得「最佳智慧出行大獎」及「最佳智慧生活大獎」，而上海的中國聯合網絡通信有限公司上海市分公司及上海生騰數據科技有限公司則分別獲得「最佳智慧環境大獎」及「最佳智慧經濟大獎」。上海生騰數據科技有限公司更再下一城，勇奪「評審團大獎」。 香港特區政府數字政策專員黃志光先生早前前往上海為參賽的香港隊伍打氣，更為「評審團大獎」擔任評審，以及聯同上海市數據局副局長邵軍博士擔任頒獎嘉賓。黃志光對各得獎團隊表示衷心祝賀，他說：「這些年來，滬港兩地無論在商貿、金融、創科等多元領域上的合作都不斷拓展和深化，成果豐碩。我期望所有參賽者在數據發展的路上取得更多突破和進步，共同譜寫滬港數字經濟合作的新篇章。」

數據推動創新 構建智慧城市 香港隊伍靈宙控股有限公司創始人黃鉅煒利用汽車流量、道路網等開放數據預計車況，精準模擬城市交通堵點，對城市主幹道進行「綠波優化」，為智慧城市提供可持續性發展規劃，為未來無人駕駛的發展提供支撐。另一得獎隊伍，香港理工大學團隊則以人行道路網為基礎，結合地形等地理信息要素，構建社會無障礙出行道路網絡。這些創新的解決方案為城市的智慧出行和智慧生活發展帶來了嶄新的可能性。 滬港深入交流 突顯競賽成果 除參與決賽及頒獎典禮外，由８隊香港參賽隊伍組成的代表團亦參訪當地多間知名創科機構，加深瞭解內地數據應用生態圈及最新發展。參訪企業包括市北高新企業AI體驗館、上海軟件中心區塊鏈生態展示大廳、示範新能源汽車科技的EV-AI智行港及滴水湖AI創新港。 代表團到訪上海期間亦參與於臨港舉行的競賽成果展，與內地參賽隊伍進行圓桌分享大會，向業界展示其創新應用方案和參與圓桌討論，並進行商業對接，拓展商機和釋放數據要素的價值。

