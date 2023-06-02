滲水辦介入1年未釐清源頭　土瓜灣舊樓業主被迫停工處理

上月初有男子疑不堪單位滲水困擾墮樓亡，事件引發社會關注。有土瓜灣居民因樓上滲水，廁所和廚房天花悉數剝落，但樓上住戶不合作，政府滲水投訴調查聯合辦事處介入1年仍未確認滲水源頭，滲水問題更影響外牆，逼使她放下工作專心處理滲水問題。九龍城區居民聯會副秘書長林博表示，滲水辦跟進緩慢，加上只受理濕度達35%的個案，令街坊困擾，建議降低調查門檻，並成立專責滲水仲裁處跟進個案。
記者︰曾偉龍
雨季來臨，濕度飆升，舊樓滲水問題勢惡化。土瓜灣50年樓齡舊樓業主李小姐（化名）表示，早於10年前樓上單位已有滲水問題，後來業主遷出，問題一度改善，其後新住戶遷入，前年7月起李小姐單位廚房天花因滲水跌灰，廁所天花磚塊爆裂，至去年5月廚房有1平呎滲水痕跡，至最新廁所和廚房幾乎體無完膚，廁所跨越廚房的橫樑出現一道裂紋。
李小姐指，去年5月向滲水辦求助，6月初滲水情況惡化，單位開始破爛，但由於樓上住戶並非業主，滲水辦未能聯絡業主跟進，加上樓上住戶態度不合作，滲水辦至9月初才可就樓上單位去水喉作色水測試，卻未能發現滲水至李小姐單位，政府其後再三度派員到樓上單位，均被住戶以臨時取消和以雜物阻塞拖延，直至今年3月才證明樓上單位有滲水。
滲水損外牆法團須維修
滲水捐害樓宇結構，令問題變得複雜，李小姐估計，樓上單位滲水經大廈外牆，再流入李小姐單位內，現時水漬與大廈走廊等公用部分僅距3尺，今年2月屋宇署已去信大廈法團要求維修出現碎裂的單位外牆，需要大廈業主共同承擔，但滲水肇因是樓上單位，卻暫未能追究，令她甚為苦惱，她亦暫時放下工作專心處理事件，損失大量金錢和時間。
滲水辦跟進緩慢
九龍城區居民聯會副秘書長林博表示，土瓜灣等舊區舊樓林立，不少單位都有滲水問題，夏季濕度高，平均每天收到四、五宗滲水投訴，冬季亦平均每天收到一、兩宗。他指，食環署及屋宇署組成滲水投訴調查聯合辦事處，調查滲水源頭並執法，但滲水辦跟進緩慢，「一個case（個案）都要搞一至兩年，如果（涉事單位業主）合作，順利都半年，最長三、四年」。
他舉例即使只是申請關閉樓上空置滲水單位的水掣，滲水辦亦要經多重調查，「問居民、法團、管理公司、保安，才證實無人，（滲水範圍）由起初一個角落頭，五厘米闊，到成間房、廳都濕了」。他續指，滲水辦只介入調查濕度達35%的滲水個案，不少家中滲水範圍濕度未達門檻的居民便坐等問題惡化，「每隔三、四個月便寫一次信，叫食環署來驗」，希望滲水辦可於濕度達5%或10%門檻時開始跟進，及早解決潛在問題，例如鹹水侵蝕樓宇鋼筋，污水會造成細菌傳播。
林博又不滿滲水辦與食環署和屋宇署互相「拋波」，政府找到滲水源頭後，仍要由受害業主自行追討，建議政府成立滲水仲裁處，除簡化調查程序，亦身兼調解職能。
議員促廣泛使用新儀器
關注舊樓滲水的九龍城區議員楊永杰表示，區內大部分樓宇樓齡超過40 年，老化嚴重，其辦事處過去一個多月已收到逾10宗投訴，經向政府投訴後均未能解決，部分找不到滲水源項，亦有個案因濕度未達門檻而不獲受理，對街坊身心造成極大傷害。他批評，滲水辦現時使用色水測試過於落後，應更廣泛使用紅外線分析和微波斷層掃描等新技術，及早確認滲水源頭，同時放寬介入濕度門檻，「20%至30%（濕度的滲水範圍）已好明顯」。
滲水辦積壓萬宗個案
律師梁永鏗表示，事主若循法庭途徑追討，需要證明滲水是樓上單位導致，若滲水辦無法證明，事主或要自行委聘公證行或測量師查證。滲水辧回覆指，滲水辦2020年至2022年接獲約12萬宗舉報，至今年2月8日尚有10,604宗未完成調查。為提升找到滲水源頭的成功率，滲水辦自2018年6月至今在12個地區試用紅外線熱成像分析及微波斷層掃描。滲水辦又指，將滲水位置濕度水平定於35%或以上作為展開調查的標準，是以求有效運用資源。