滲水辦介入1年未釐清源頭　土瓜灣舊樓業主被迫停工處理

上月初有男子疑不堪單位滲水困擾墮樓亡，事件引發社會關注。有土瓜灣居民因樓上滲水，廁所和廚房天花悉數剝落，但樓上住戶不合作，政府滲水投訴調查聯合辦事處介入1年仍未確認滲水源頭，滲水問題更影響外牆，逼使她放下工作專心處理滲水問題。九龍城區居民聯會副秘書長林博表示，滲水辦跟進緩慢，加上只受理濕度達35%的個案，令街坊困擾，建議降低調查門檻，並成立專責滲水仲裁處跟進個案。

記者︰曾偉龍

雨季來臨，濕度飆升，舊樓滲水問題勢惡化。土瓜灣50年樓齡舊樓業主李小姐（化名）表示，早於10年前樓上單位已有滲水問題，後來業主遷出，問題一度改善，其後新住戶遷入，前年7月起李小姐單位廚房天花因滲水跌灰，廁所天花磚塊爆裂，至去年5月廚房有1平呎滲水痕跡，至最新廁所和廚房幾乎體無完膚，廁所跨越廚房的橫樑出現一道裂紋。

李小姐指，去年5月向滲水辦求助，6月初滲水情況惡化，單位開始破爛，但由於樓上住戶並非業主，滲水辦未能聯絡業主跟進，加上樓上住戶態度不合作，滲水辦至9月初才可就樓上單位去水喉作色水測試，卻未能發現滲水至李小姐單位，政府其後再三度派員到樓上單位，均被住戶以臨時取消和以雜物阻塞拖延，直至今年3月才證明樓上單位有滲水。

滲水損外牆法團須維修

滲水捐害樓宇結構，令問題變得複雜，李小姐估計，樓上單位滲水經大廈外牆，再流入李小姐單位內，現時水漬與大廈走廊等公用部分僅距3尺，今年2月屋宇署已去信大廈法團要求維修出現碎裂的單位外牆，需要大廈業主共同承擔，但滲水肇因是樓上單位，卻暫未能追究，令她甚為苦惱，她亦暫時放下工作專心處理事件，損失大量金錢和時間。