漁光村重建項目 老街坊細說鄰里人情味 香港仔坊會社工服務隊 助居民遷新居

香港仔漁光村是香港房屋協會（房協）轄下樓齡逾六十年的出租屋邨，現正進行重建規劃。見證了數代人的成長，是無數街坊溫暖的家。為改善居民的生活質素，同時可增加公屋單位供應，並為街坊提供更多不同設施，漁光村重建將分兩期進行，第一期涉及的海港樓、白沙樓和順風樓的街坊，已獲安排遷至同區田灣石排灣道新落成的安置屋邨項目 ─ 漁映樓。

三位居於村內已逾30年的「老」街坊彭淑霞(霞姐)、劉秀琼(琼姐)及梁淑嫻(嫻姐)，均坦言十分期待遷往新居，因漁映樓的地勢相對較低，且上落樓有升降機，不用再行樓梯，出入亦不用再行長命斜，且附近商店食肆林立，對於一眾老街坊來說，日常出入和購物會更方便。然而對已住了多年的漁光村，3位亦充滿感情，特別難忘街坊鄰里濃厚的人情味。

漁光村 3 老友 細說鄰里人情味

1975年已搬到漁光村，住了近50年的霞姐，見證了該村的種種變化。霞姐回憶道：「初搬來時我的年紀不大，當時的舊住客對我們很照顧，相當有人情味。當時我們雖要到公眾廚房和浴室，於室內根本沒有水喉，但左鄰右里關係密切，基本上不用關門。」當年每當備餐的時間，街坊鄰里都會於門外煮飯，大家會交流食譜和煮食心得，亦會讓小朋友試食不同菜式，所以小朋友最開心。此外，她還記得有一次大年初四爆渠，凌晨四時通知管理員，便立即安排人手免費搶修，完全沒有拖延，從中可見管理員的盡責。

樂於助人 積極參與義工服務

於漁光村住了36年的琼姐一直熱心公益，她做了33年義工，認識了很多街坊，更經常參與香港仔坊會及房協的義工活動，她亦加入南區關愛隊(石漁區)，參與很多社區關懷工作。「我經常參與探訪活動，會去南區的其他屋邨探訪獨居/雙老長者，陪他們吃團年飯、慶祝生日、過節送福袋等。既可以幫人，自己亦感開心。」

堅毅不屈 中風仍堅持服務街坊

於1986年搬入漁光村的嫻姐，雖然在12年前因中風而行動大受影響，但仍積極做義工，如每天到漁樂園(農圃)負責照顧植物，亦有參與坊會活動如導賞團等，康復初期時她更曾參加坊會的步行籌款，在其他義工鼓勵下堅持不放棄，最終行畢全程。「記得在疫情前，每逢過時過節，房協會與坊會等不同機構合辦很多應節活動，如嘉年華會等，很多街坊參與，氣氛相當熱鬧。」她亦難忘在中風前到小學協助派飯盒，與小朋友相處的快樂時光。

3位老街坊都很期待搬新屋，希望坊會的重建社工隊可以幫助居民，除提供重建及調遷資訊外，亦提供各項支援服務，讓街坊搬新居會更順利。