漁民組織獲機管局資助 成首批「優質養魚場計劃」認證貝類養殖場

本地漁業面對老化、人手短缺及進口水產等問題，一個本地漁民組織的項目獲得香港機場管理局成立的漁業提升基金資助，為本地海產養殖業帶來可持續發展的新機遇。

接受資助的漁民組織項目負責人羅廣財養殖海魚超過 30 年，但近年養魚成本愈來愈高，於是他希望研究養殖貝類的可行性。本地漁民一般較少養殖扇貝及珍珠貝這兩種貝類，因進口貝類競爭激烈，加上缺乏銷售渠道，然而，羅廣財卻了看到養貝業的潛力，引入該兩種貝類，於本港東面水域的魚排飼養。羅廣財表示貝類可以大量養殖，「養殖貝類的運輸和其他成本低很多，最重要是不需要太多人手。」

以優質水平養殖及管理取得認證

除了開拓新的水產種類外，亦研究如何養殖出可安全食用的優質本地貝類。期間項目團隊不斷測試，制訂出培養優質貝類的標準。藻類是貝類的主要糧食，團隊於是設置監察儀器，量度不同深度海水的含氧量，以分析得出藻類數量最多的海水深度，並發現水深3米是最適合扇貝及珍珠貝健康生長的環境。經反覆試驗後，團隊亦發現最理想的養殖密度是每籠放置 150 隻貝類，可避免牠們爭奪食物。羅廣財表示若沒有資助，就無法購置任何儀器，如測氧機，無法作出新嘗試。最後憑藉高水平的水產質素、養殖方法及管理，項目中的三個魚排是全港首批獲得漁農自然護理署「優質養魚場計劃」認證的雙殼貝類養殖場。

項目團隊與魚類統營處合作，將珍珠貝生曬後混合其他材料製成 XO 醬。項目中共有 9,100 隻珍珠貝，經加工後由魚統處製成100樽XO醬，並於魚統處的零售門市及網店售賣，為本地養殖的貝類開拓市場。魚統處一級市場經理葉顯偉表示該批貝類的質素不俗，因為水質優良，養殖出來的貝類亦較肥美及味道濃郁，因此將其炒香製成 XO 醬，更能突出鮮味。有些家庭主婦向我們表示，她們很喜歡這款醬料，更經常用來烹炒小菜。」羅廣財亦希望年輕人在了解到他們的成功經驗後，有興趣投身養貝業，藉此改善行業老化的問題。