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2024-06-07 04:30:41
日報

漁護署印洲塘海岸公園辦增殖放流 投放1.8萬條幼魚冀增加海洋資源

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漁護署 全國放魚日

漁護署在「全國放魚日」舉辦增殖放流活動。(政府新聞處)

漁護署昨在「全國放魚日」舉辦增殖放流活動，與全國各地同步進行增殖放流，恢復並提升水生生物資源，並提高公眾養護水生生物資源和改善水域生態環境的意識。署方指，一直提醒市民在參與放生活動前須謹慎考慮；透過今次公眾活動，鼓勵市民支持和參與以科學為基礎的增殖放流，提升市民對保育海洋的意識。

漁護署 全國放魚日

活動共投放1.8萬條幼魚。(政府新聞處)

署方昨在印洲塘海岸公園投放1.8萬條紅斑、石蚌及黑鱲幼魚。
漁護署表示，放流的幼魚為種群數目正在減少的本地魚種，來自信譽良好的種苗孵化場，健康情況良好。印洲塘海岸公園現已禁止商業捕魚，內有人工魚礁、天然岩礁和巨礫，可為幼魚提供合適的生境棲息。署方將派員定期到水底觀察和記錄幼魚放流後的情況，期望今次增殖放流可促進相關本地魚種的數目增加。

署方表示，一直提醒市民在參與放生活動前必須謹慎考慮，以免影響生態環境，甚或令動物承受不必要的痛苦。署方並鼓勵市民以環保、植樹、護林、素食等行動及生活習慣，代替不當的放生活動；透過今次公眾活動，鼓勵市民支持和參與以科學為基礎的增殖放流，提升市民對保育海洋資源和生態環境的意識之餘，亦可代替不當的放生活動。

增殖放流活動獲香港佛教聯合會和香港漁民團體聯會支持，包括宗教團體、漁民組織和環保團體等約100名代表參與。漁護署稍後會安排學生參與其他增殖放流活動。

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