漁護署印洲塘海岸公園辦增殖放流 投放1.8萬條幼魚冀增加海洋資源

漁護署昨在「全國放魚日」舉辦增殖放流活動，與全國各地同步進行增殖放流，恢復並提升水生生物資源，並提高公眾養護水生生物資源和改善水域生態環境的意識。署方指，一直提醒市民在參與放生活動前須謹慎考慮；透過今次公眾活動，鼓勵市民支持和參與以科學為基礎的增殖放流，提升市民對保育海洋的意識。

署方昨在印洲塘海岸公園投放1.8萬條紅斑、石蚌及黑鱲幼魚。

漁護署表示，放流的幼魚為種群數目正在減少的本地魚種，來自信譽良好的種苗孵化場，健康情況良好。印洲塘海岸公園現已禁止商業捕魚，內有人工魚礁、天然岩礁和巨礫，可為幼魚提供合適的生境棲息。署方將派員定期到水底觀察和記錄幼魚放流後的情況，期望今次增殖放流可促進相關本地魚種的數目增加。