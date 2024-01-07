漁護署完成銷毀上水古洞豬場逾400隻豬

漁護署日前公布上水一個豬場豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒的事件，並在本月5日在有關豬場展開豬隻銷毀行動，相關行動在今日(7日)完成。漁護署表示，所有銷毀及處理的豬隻已按照既定程序運往新界西堆填區棄置。

漁護署：正聯同國際專家了解病毒源頭

漁護署表示，根據非洲豬瘟應變方案，本月5日起派員到該位於上水古洞的持牌豬場銷毀及處理全部共489頭豬隻。行動今日完成，所有銷毀及處理的豬隻已按照既定程序運往新界西堆填區棄置。署方又指，會為該豬場安排徹底清潔及消毒，並已就事件通報世界動物衞生組織，同時正聯同國際專家調查及了解非洲豬瘟病毒源頭。

至於有關豬場三公里內的其他七個豬場，為審慎起見，署方目前仍然禁止該等豬場運出任何豬隻。漁護署會適時安排獸醫巡查區域內的豬場，並再次從豬隻抽取樣本進行非洲豬瘟病毒檢測。如沒有發現豬隻健康情況有異，而非洲豬瘟病毒測試結果均為陰性，該署才會容許有關豬隻運往屠房。