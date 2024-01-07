熱門搜尋:
柳俊江 六合彩 綠置居2023 日本地震 流感 姜濤 農曆新年2024 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-07 20:28:20

漁護署完成銷毀上水古洞豬場逾400隻豬

分享：
漁護署已銷毀上水古洞豬場逾400隻豬。(資料圖片)

漁護署已銷毀上水古洞豬場逾400隻豬。(資料圖片)

漁護署日前公布上水一個豬場豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒的事件，並在本月5日在有關豬場展開豬隻銷毀行動，相關行動在今日(7日)完成。漁護署表示，所有銷毀及處理的豬隻已按照既定程序運往新界西堆填區棄置。

漁護署：正聯同國際專家了解病毒源頭

漁護署表示，根據非洲豬瘟應變方案，本月5日起派員到該位於上水古洞的持牌豬場銷毀及處理全部共489頭豬隻。行動今日完成，所有銷毀及處理的豬隻已按照既定程序運往新界西堆填區棄置。署方又指，會為該豬場安排徹底清潔及消毒，並已就事件通報世界動物衞生組織，同時正聯同國際專家調查及了解非洲豬瘟病毒源頭。

至於有關豬場三公里內的其他七個豬場，為審慎起見，署方目前仍然禁止該等豬場運出任何豬隻。漁護署會適時安排獸醫巡查區域內的豬場，並再次從豬隻抽取樣本進行非洲豬瘟病毒檢測。如沒有發現豬隻健康情況有異，而非洲豬瘟病毒測試結果均為陰性，該署才會容許有關豬隻運往屠房。

署方指，會繼續密切監察本地豬場及在有需要時進行檢測，亦已提醒所有農戶妥善實施良好生物保安措施，如發現豬隻健康有異，應即時通知該署。同時，漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施。漁護署亦加強監察涉事豬場附近的野豬活動。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受