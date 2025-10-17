漁護署狗隻牌照機制被投訴　申訴專員宣布展開調查

申訴專員陳積志今日(17日)宣布展開全面調查，詳細審研現時漁護署處理為狗隻新領及續領牌照的程序和機制。根據規定，本港超過5個月大的狗隻都必須領有牌照、接種狂犬病疫苗和植入晶片，漁護署轄下各區動物管理中心提供以上服務。

網頁沒有提及新要求

申訴專員公署接獲市民的申訴，指他最近帶同已植入晶片的狗隻到漁護署的動物管理中心新領牌照時，才得悉漁護署加入了新要求，狗主必須出示狗隻的購買收據或防疫注射記錄等合法來源證明，才能為狗隻申領牌照。申訴人最終須帶同狗隻回家取回證明，再返回中心以完成手續。申訴人指漁護署未能為加入該項新要求作合理的解說，又指當時該署的網頁沒有提及該要求。