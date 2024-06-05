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2024-06-05 21:40:51

漁護署研引入ISO制式晶片作狗隻身分證 料明年內修訂《狂犬病規例》

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環境及生態局長謝展寰表示，漁護署正積極研究引入ISO晶片，並會諮詢持份者，計劃在明年內修訂《狂犬病規例》以落實安排。(資料圖片)

環境及生態局長謝展寰表示，漁護署正積極研究引入ISO晶片，並會諮詢持份者，計劃在明年內修訂《狂犬病規例》以落實安排。(資料圖片)

為有效預防和控制狂犬病，現時漁護署規定5個月大的狗隻須植入AVID寵物晶片，與國際公認的ISO晶片不同，兩者所使用的晶片閱讀器亦不同。選委界立法會議員陳曼琪關注政府何時修例轉用ISO晶片，環境及生態局長謝展寰今日(5日)回覆議員質詢時表示，署方正積極研究引入ISO晶片，並會諮詢持份者，計劃在明年內修訂《狂犬病規例》以落實安排。

漁護署正探討縮短檢疫期天數

被問及為方便狗主攜帶寵物北上內地或移民海外，當局有否計劃修例，轉用ISO制式晶片。謝展寰表示，漁護署正探討為較高風險或不明地區進口的貓狗，注射預防狂犬病疫苗及進行狂犬病抗體滴度檢測等措施，以縮短原先規定最少120天的檢疫期。 又稱有關研究工作已進入最後階段，下一步會探討執行細節，包括與相關地區商討安排，目標是盡快推出有關檢測安排。

AVID晶片品質及可追溯性受國際認可

謝展寰指，漁護署自1996年起根據《狂犬病規例》，規定所有超過5個月大的狗隻須植入AVID格式的微型晶片作為身份證明，以識別狗隻是否領有牌照和已接種疫苗，強調AVID晶片的品質及可追溯性受國際認可，其它國家和地區亦有使用。他續指，如畜養人需要另行為其狗隻額外植入ISO晶片，並不會影響狗隻的健康。

 

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