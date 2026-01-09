漁護署籌備開小紅書 研熱門景點設預約制度

近年，本港郊野公園成為內地旅客的露營熱點。除夕日(31日)下午，一名內地男遊客在西貢破邊洲懷疑拍照「打卡」時失足墜崖，其後不治。漁護署回覆傳媒指，正研究是否需要為部分郊野景點制訂訪客上限及預約制度；同時正籌備成立官方「小紅書」帳號，冀能直接向內地遊客宣傳遠足資訊及安全提示。
山藝及攀岩教練梁念豪在港台節目表示，受社交媒體影響，不少遊客在拍照時做出危險動作，完全無安全意識，又形容情況「亂晒大龍」。他認為政府應仿效日本富士山等，旅客需要預約才可入山，入口處亦要派人手管理，否則會有人從其他地方爬入。
漁護署回覆傳媒表示，署方已留意到社交媒體對郊野景點人流的影響，並表示正研究在部分熱門及高風險的郊野景點實施「預約限流」的可行性。署方指，預約制度可更有效管理人流，既有助保護自然生態，亦可避免過度擠迫，從而降低意外風險。
早前，有網民在社交媒體分享，西貢鹹田灣被垃圾「攻陷」的慘況，慘變堆填區，附近的咸田公廁的衞生情況更不堪入目，公廁內遍地垃圾，廁格內問題更甚，廁格內堆積大量垃圾，排泄物與食物殘渣塞在馬桶內未能被沖走。洗手盤充滿污水和垃圾，另一洗手盆則底部積滿污泥，更有飯粒、麵條等的食物殘渣，公廁內的垃圾桶被大量垃圾塞滿。
漁護署回覆傳媒時透露，正籌備成立小紅書帳號，期望能直接向內地旅客推廣本港的自然風光和遠足路線，以及郊遊時的注意事項、行山安全和禮儀，並通過「郊野樂行」網站及新增的綠色旅遊遠足資訊專頁，讓旅客因應自身情況妥善規劃行程。