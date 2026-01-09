漁護署籌備開小紅書 研熱門景點設預約制度

近年，本港郊野公園成為內地旅客的露營熱點。除夕日(31日)下午，一名內地男遊客在西貢破邊洲懷疑拍照「打卡」時失足墜崖，其後不治。漁護署回覆傳媒指，正研究是否需要為部分郊野景點制訂訪客上限及預約制度；同時正籌備成立官方「小紅書」帳號，冀能直接向內地遊客宣傳遠足資訊及安全提示。

山藝及攀岩教練梁念豪在港台節目表示，受社交媒體影響，不少遊客在拍照時做出危險動作，完全無安全意識，又形容情況「亂晒大龍」。他認為政府應仿效日本富士山等，旅客需要預約才可入山，入口處亦要派人手管理，否則會有人從其他地方爬入。