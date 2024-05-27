漁護署：2000公頃魚塘劃濕地保育公園 可交漁民管理　

梁肇輝指北部都會區發展提供了「新的契機」，扭轉以往「圈地不准發展」保育模式，變成政府可介入、甚至提升魚塘生態。（政府新聞處資料圖片）

新田科技城的環評報告獲批，包括建立三寶樹濕地公園等措施以補償損失。漁護署署長梁肇輝表示，今年內完成濕地保育公園系統研究後，會展開三寶樹的詳細規劃，未來的三寶樹魚塘會兼備保育及水產養殖功能，亦會研究魚塘是否適合以高密度及高科技養殖模式營運，建立可持續發展養殖漁業及認證制度。

保育與養殖之間一直存在矛盾

梁肇輝接受《明報》專訪時表示，過去保育與養殖之間一直存在矛盾，而北部都會區發展提供了「新的契機」，扭轉以往「圈地不准發展」保育模式，變成政府可介入、甚至提升魚塘生態。政府計劃將大約2000公頃魚塘，劃為濕地保育公園，可委託漁民管理，雖然屆時年產量或會較現時低，但可透過租金減免等補償損失。