漁護署46歲職員猝死大帽山 親友今到殮房認屍。

大帽山周三（28日）發生奪命意外。46歲漁護署高級農林助理員林建偉與同事到大帽山郊野公園採集植物標本，其間右手現損傷，其後暈倒，送院搶救後死亡。今日（30日）早上9時許，其家屬一行數人到達西環域多利亞公眾殮房認領遺體，離開時不發一言，各人神情哀傷。
漁護署：已制定戶外工作安全指引
漁護署回覆傳媒表示，會盡力配合警方調查。該署轄下自然護理分署已制定戶外工作安全指引，並定期將指引傳閱予各級人員，提醒人員遵行；亦有為人員提供戶外工作的職安健培訓，並為人員提供個人保護裝備和防蚊蟲叮咬用品，保障人員在戶外工作的安全。
漁護署署長發稿表示深切哀悼
環境及生態局局長謝展寰、公務員事務局局長楊何蓓茵及漁護署署長黎堅明，日前曾發稿表示深切哀悼，向家人致以最深切慰問，並會盡力向家人提供支援。
事發於周三（28日）上午11時許，兩名男子與一名女子一同登上大帽山，期間46歲男子右手損傷，感到刺痛不適，其後更失去知覺，在帽東林徑暈倒，警方和消防接報後到場登山搜救，政府飛行服務隊亦派出直升機到場協助，最終將男子救起，再送往東區醫院搶救，可惜最終不治，其親友接到消息後亦趕至醫院了解情況；據了解男子有過敏症。據知，死者生前有中暑跡象，而其右手亦出現懷疑昆蟲咬痕，確切死因有待調查和確認。死者其後證實為在漁護署工作超過13年的高級農林助理員林建偉，他當時正在當值，同行男女則為一同當值的漁護署同事。