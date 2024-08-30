漁護署46歲職員猝死大帽山 親友今到殮房認屍。

大帽山周三（28日）發生奪命意外。46歲漁護署高級農林助理員林建偉與同事到大帽山郊野公園採集植物標本，其間右手現損傷，其後暈倒，送院搶救後死亡。今日（30日）早上9時許，其家屬一行數人到達西環域多利亞公眾殮房認領遺體，離開時不發一言，各人神情哀傷。

漁護署：已制定戶外工作安全指引

漁護署回覆傳媒表示，會盡力配合警方調查。該署轄下自然護理分署已制定戶外工作安全指引，並定期將指引傳閱予各級人員，提醒人員遵行；亦有為人員提供戶外工作的職安健培訓，並為人員提供個人保護裝備和防蚊蟲叮咬用品，保障人員在戶外工作的安全。