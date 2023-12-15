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本地
2023-12-15 04:31:32
日報

漁農業可持續發展藍圖發表 馬鞍山明年增都市農場

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環境及生態局長 謝展寰 大埔區議員 漁農界選委總召集人 陳博智

謝展寰(左二)；右二為陳博智。(羅庸軒攝)

政府發布與漁農業界制訂的《漁農業可持續發展藍圖》，提出八大發展範疇和訂定發展目標，包括蔬菜年產量在15年內由現時約1.5萬公噸大幅增至6萬公噸、明年於馬鞍山進行都市農場先導計劃、在10年內增加高價值魚獲等。

環境及生態局長謝展寰表示，《藍圖》的核心是促進漁農業在港有可持續發展，又指近年世界不斷發展、周邊地區技術突飛猛進，本港漁農業若停留在較粗淺階段便難以競爭，當局將從土地和財政支援入手，再逐漸演變成善用科技、引以為榮的產業。

本地漁農產品佔比太低不宜訂目標

就《藍圖》未有制訂本地漁農業產品與輸入食物的比例目標，謝展寰承認現時比例的確太低，因而不宜在現階段訂下具體目標，當局日後會配合業界需求更新措施。

《藍圖》提出明年在馬鞍山西沙路花園試行首個都市農場，並在15年內把都市農場融入新發展區。漁護署長梁肇輝解釋，日後可在公園撥出地方供耕種，「以前種草，日後可以種菜」，又或在大廈、停車場天台引入溫室或水耕農場，在不佔用市區額外土地的同時增加農業生產。

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政府亦會在天水圍街市天台建立水耕農場，引入「現耕現賣」概念。梁肇輝稱，目標是將都市水耕產品增至本地產量一成。

漁農代表入區議會冀釋地區疑慮

剛獲委任為大埔區議員的漁農界選委總召集人陳博智指，過往漁農界未必有機會與地區持分者面對面溝通，以致申請在區內增建漁農設施時雙方互相不了解或有疑慮。他在來屆區議會將把握機會交流，「如果有(業界)代表，做到幾方協調就得。」

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