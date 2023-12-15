漁農業可持續發展藍圖發表 馬鞍山明年增都市農場

政府發布與漁農業界制訂的《漁農業可持續發展藍圖》，提出八大發展範疇和訂定發展目標，包括蔬菜年產量在15年內由現時約1.5萬公噸大幅增至6萬公噸、明年於馬鞍山進行都市農場先導計劃、在10年內增加高價值魚獲等。

環境及生態局長謝展寰表示，《藍圖》的核心是促進漁農業在港有可持續發展，又指近年世界不斷發展、周邊地區技術突飛猛進，本港漁農業若停留在較粗淺階段便難以競爭，當局將從土地和財政支援入手，再逐漸演變成善用科技、引以為榮的產業。