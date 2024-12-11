漢鼎書院建校債券疑違約　警接11報案　議員收逾50求助涉款逾3000萬

本港不少私立學校要求家長認購債券，部分債券價格不菲，認購的家長其子女可能會獲得面試或入學的資格。然而，漢鼎書院近日爆出有家長報稱未能收回建校債券餘額，並已報警。警方接獲11宗報案，涉款約580萬元，目前尚未有任何人被捕。有立法會議員接獲至少50名家長求助，估計涉及金額超過3,000萬元。對於此次事件，校方表示將稍後回應。

根據漢鼎書院網頁介紹，校方獲教育局批准20/21學年後入學學生家庭，須購買建校債券或本金券。建校債券面額60萬元，入學前要先繳付，每學年扣減學費4.5萬元，離校學生可申請退還扣減後剩餘部分，惟表示建校債券未來面額或將根據情況有所變化，而漢鼎書院每年學費約20萬元。但有家長報稱2021年向學校購買60萬元建校債券，學校未有按條款，在退學後退回扣剩的債券，涉及50多萬元。家長批評校方至今仍然採取拖字訣，他和多名家長已報警。

今早漢鼎書院如常有學生上學，職員在門外駐守，創校校監徐莉現身指，學校正值考試，稍後會回應學校債券事件，強調重視家長的權益。她在回覆傳媒查詢時承認未向家長退還債券款項，指需要時間，不會因為虧損就將學校關閉。她又表示，校方在做的一切是保障所有人權益，絕不迴避任何問題，也不迴避自己的責任。

梁熙促校方提出還款時間表

民建聯立法會議員梁熙表示，至少收到50多名該校家長求助，估計涉及超過3,000萬元，促請校方提出還款時間表，政府亦要檢視學校出售債券情況，而家長可以考慮以學校違反商品說明條例向海關求助，如不成功亦可向警方求助，再下一步可循司法程序追討。