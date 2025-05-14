漢鼎書院｜創校校監稱有白武士進場　料年底還清離校家長建校債券

位於港島南區黃竹坑的私立學校漢鼎書院，去年被揭發拖欠退還家長建校債券的款項，涉款逾8,000萬港元。近日該校指有「白武士」進場，又稱正重組債務，指書院的辦學團體已支付債權人4期退款，預計今年底還清所有離校學生家長的建校債券。

漢鼎書院創校校監徐莉去年底接受訪問時承認欠債約1億港元，欠債中有8,000多萬港元來自家長債券。她周二(13日)在社交平台小紅書發帖文，交代辦學團體益利樂生教育基金有限公司的近況，稱「白武士已進場」，正逐月推進債務重組工作。截至今年4月29日，基金會已支付相關債權人4期退款，又預計今年底，所有離校學生家長的建校債券將全部還清，並預料明年底，所有本金券自願贖回者將全部贖回。

另外，該書院的招生主任亦證實有新投資者進場，不過沒有透露他的背景，又指有信心學校能繼續經營下去，將會發展新校舍以及擴大招生。漢鼎書院招生主任夏先生指，書院顯然是經濟有點問題，現在是有投資人看好學校，只是在營運方面有點困難，惟學校的辦學成果還有老師團隊，包括家長等各方面對學校的支持，也讓書院有信心辦下去。

梁熙：數十名家長簽署同意還款方案

校方在今年2月向家長發出的「債務重組最新方案通告」，列明基金會已在今年1月底與投資人簽署《投資意向書》，指建校債券分12期還，本金券則分24期還。