漢鼎書院「建校債券」疑違約 11人報案遭拖欠580萬 50家長求助議員涉款3000萬 創校校監認財困 望「5年後償還」

私立學校要求家長認購債券，以讓其子女或可獲面試或入學資格的情況並不少見。漢鼎書院近日被揭債券疑違約，有家長稱子女退學後未能收回債券餘額並報警，警方接獲11宗報案，涉款約580萬元；另有立法會議員接獲至少50名家長求助，估計涉及金額超過3,000萬元。校方昨回應事件，承認因社會事件及疫情「連續4年的天災人禍 」影響收生及財政，致未有償還到期債務，望有5年時間處理。教育局表示非常關注事件並正嚴肅跟進。 據漢鼎書院網頁介紹，校方獲教育局批准，要求20/21學年後入學家庭，須購買「建校債券」或「本金券」。建校債券面額60萬元，須入學前繳付，每學年扣減學費4.5萬元，離校學生可申請退還扣減後剩餘部分，惟債券未來面額或將根據情況有所變化。至於「本金券」每份600萬元，發行不予退還、可在二級市場流通，購買家庭可獲優先入學機會，學生離校4個月後，可轉讓給第三方。而漢鼎書院每年學費約20萬元。

徐莉

然而，近日有家長報稱2021年向學校購買建校債券，但退學兩年後校方仍未有按條款，退回扣剩的債券。事件揭發後，漢鼎書院昨如常有學生上學，但有職員在門外駐守。 創校校監徐莉接受傳媒訪問時承認，在2022年後未向家長退還債券款項。她解釋合作夥伴投資不到位，加上社會事件及疫情影響收生，嚴重影響收入，「我們17年招生營運都正常，18年的學生人數是翻倍的。到19年，當年發生甚麼香港人不知道嗎？多少人離開香港，那我們也受到很大衝擊，我就不點名了。」連同疫情3年，她稱「連續4年的天災人禍，那麼很多機構都垮掉了」。 至於家長指學校欠債一億元，她承認數目差不多，「正不正確很簡單，不用問我，我是一個數字概念不太強的人；就看財務報表，以我對於過去財務報表的記憶，差不多是這個數。」她表示，現在首先想的是讓學校活下來，「活下來就是對大家最好的負責」；又提到本周一召開建校債券持有人大會，校方提出「5年後償還」方案，正待持有人書面同意。漢鼎書院昨午向家長發通告，稱正全力以赴解決財政困難問題，要求家長簽署最新建校債券調整方案協議，同意將未清退債券連同約3%利息，延至2029年底償還，給校方5年時間休養生息。

梁熙：可考慮向海關求助 警方表示，西區警署上月接獲11名市民報案，稱他們的子女入讀黃竹坑一間學校時購入學校債券，但子女退學後未獲退還相關款項，懷疑受騙，涉款共約580萬元，列作「求警調查」，由重案組跟進，暫時未有人被捕。 另外，民建聯立法會議員梁熙亦表示，至少收到50多名家長求助，估計涉及超過3,000萬元。他促請校方提出還款時間表，而當局亦要檢視學校出售債券情況。梁熙又指，家長可考慮以違反商品說明條例向海關求助，如不成功亦可向警方求助，再下一步可循司法程序追討。

蔡若蓮

蔡若蓮稱已停止涉事學校相關收費 教育局長蔡若蓮表示，教育局在去年8月推出審批機制，要求私立學校發債或收取其他收費前須先向政府申請；惟涉事學校是2017年開辦，當時未有審批機制，而自審批機制出現後，局方有按學校的情況審批其他收費的項目。她又指，局方發現該校有財政問題時，已停止校方繼續收取相關費用。 目前仍有百多名學生在漢鼎書院就讀，蔡若蓮指局方會確保事件不影響學生的學習，強調當局一直有與學校跟進，前期跟進工作特別針對學生的學習及學校運作。她呼籲家長在參與財務計劃或學校發展項目時，要詳細看清楚條款和合約，以及學校財務狀況。