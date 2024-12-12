漢鼎書院｜梁熙稱有家長考慮向海關求助　鄧飛籲向教育局求助

私立學校漢鼎書院有家長投訴未能贖回購買的學校債券款項，警方證實接獲11人報案，涉款約580萬元。民建聯立法會議員梁熙表示，1年半前開始收到求助，至今累計數十宗，涉款共3000多萬元，每名家長買了60萬元債券，部分有兩名小朋友，則買了120萬元債券，但學生畢業後一直未能贖回。

面對1億元欠債 有老師被欠薪

梁熙指出，學校在半年前曾向家長提出每月償還1萬元，直至還清為止，但沒有兌現。本周一校方舉行債權人會議時透露，學校面對1億元欠債，其中8千多萬元來自家長債券，由於已拖了一年又一年，又有老師被欠薪，學校現時只有100多名學生，很多家長感到擔心無法贖回債券。