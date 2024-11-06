漫畫星光大道第四期開幕　參展本地漫畫家增至過百位

香港原創漫畫一直生生不息，新舊傳承。香港漫畫星光大道第四期以「港漫星光與傳承」作主題，即日起在尖沙咀九龍公園展出六十年代至今的漫畫作品，介紹過百位香港漫畫家的創作生涯和作品，成為歷來規模最大的港漫文創地標。

有漫畫家首次展出作品立體展品 80後漫畫家蘇頌文一向喜歡紀錄香港的新舊景物，他2018年萌生用漫畫形式來合拼畫作的念頭，但創作過百頁漫畫「好吃力」，因此前年參加香港漫畫支援計劃「港漫動力」、轉為全職漫畫家後，才終於落筆，成功出版漫畫《回憶見》，並在香港、日本和意大利獲獎。《回憶見》的主角張伯樂現被製成大型雕像，於香港漫畫星光大道第四期中展示。他表示，今次是首次展出自身漫畫作品的立體展品，覺得能與立體公仔打卡「幾得意」，認為大道可讓本地漫畫元素融入香港，盼城市內能有更多漫畫元素，帶動行業發展。

連同蘇頌文，香港漫畫星光大道第四期合共介紹過百位香港漫畫家的創作生涯和作品，成為歷來規模最大的港漫文創地標，即日起在九龍公園展出，分為「漫大門」、「漫大道」、「漫漫牆」、「漫大事」，展期約2年。其中，「漫大道」展出36個本地漫畫角色彩繪雕像及漫畫家的銅製手印，並結合AR互動體驗平台，讓遊客在現實世界中與漫畫人物的3D虛擬模型自拍，為體驗添互動元素。 黃玉郎盼讓遊客感受獨特藝術氛圍 香港動漫畫聯會會長黃玉郎指，過去3期大道成功吸引超過300萬本地及海外遊客參觀，相信今期能令許多遊客「企係度、影餐懵」，成為旅客和市民的打卡熱點，以及讓旅客了解香港流行文化和動漫藝術的重要源地，盼讓遊客感受香港的獨特藝術氛圍和創意活力，有助推動香港無處不旅遊。