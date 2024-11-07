漫畫星光大道第四期開幕 成規模最大港漫文創地標

香港原創漫畫一直生生不息，新舊傳承。香港漫畫星光大道第四期以「港漫星光與傳承」作主題，在尖沙咀九龍公園展出六十年代至今的漫畫作品。主辦單位指，過去3期香港漫畫星光大道項目吸引逾300萬人參觀，盼今期都可以成為旅客和市民的打卡熱點。



80後漫畫家蘇頌文一向喜歡紀錄香港的新舊景物，他2018年萌生用漫畫形式來合拼畫作的念頭，但創作過百頁漫畫「好吃力」，因此前年參加香港漫畫支援計劃「港漫動力」、轉為全職漫畫家後，才終於落筆，成功出版漫畫《回憶見》，並在香港、日本和意大利獲獎。