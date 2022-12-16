漱口水含CPC易「招漬」 10款欠提示 部分標籤和使用指引得日文

漱口水保持口腔清潔和口氣清新，成分不同效用和副作用也不同，消委會搜集市面32款漱口水，提到常見成分氯己定和西吡氯銨(CPC)或令牙齒染漬斑，甚至短暫影響味覺，不過相關提示未必輕易查閱，有10款漱口水成分標籤得日文，建議廠商改善。

CPC被證實有效減少牙菌膜形成和防止牙齦發炎，氯己定功效亦類似。報告指，長時間使用含氯己定漱口水，或易令牙齒表面形成牙漬，部分人味覺可能短暫受影響，需停用2至3天才回復正常，CPC也可能令少數人出現同樣情況。只有「CORSODYL」含氯己定，有標示提醒消費者相關注意事項，但只印於標籤內頁。其餘有10款含CPC漱口水未有相關提示。另外「必妥碘」含聚維酮碘可能令牙托及牙箍變色，但警告只列於包裝內說明書。