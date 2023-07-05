潘焯鴻指港大地盤現「蜂窩洞」　遭精進建築入禀控誹謗促道歉

香港大學「西高山校園重建計劃」地盤石屎，早前被「中科監察主席」潘焯鴻揭發出現「蜂窩狀」，潘焯鴻更形容為「豆腐渣工程」。相關地盤的承建商精進建築早前指潘焯鴻誇大問題嚴重性，稱會保留追究權利，近日更入禀高等法院，控告潘焯鴻及其公司的言論對公司構成誹謗，要求作賠償及道歉。

精進建築要求潘焯鴻移除相關影片 入稟狀指，原告為涉案港大工程的註冊承建商、精進建築有限公司，被告為潘焯鴻及潘創立的公司中科媒體有限公司，控告潘焯鴻今年6月26日至7月2日期間，於YouTube頻道發布兩則影片，亦分別接受電台和訪問，當中內容提及港大工程事件，涉及惡意誹謗，導致精進建築有限公司聲譽受損，亦影響生意交易，要求潘焯鴻就言論作出賠償及道歉，並要求法庭頒令，要求被告移除相關影片，並且要求被告支付訟費連利息。