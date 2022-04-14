潛在風險｜三成兒童泡膠地墊甩件易誤吞 6款甲酰胺含量超標

不少家長都會購買色彩繽紛的兒童泡膠地墊，以防幼童玩耍跌倒受傷，但消委會測試20款產品，發現七成半(15款)樣本檢出有生殖毒性物質甲酰胺，當中6款檢出量超出歐盟指令上限，最高1款JapanHome更超標九倍，家長選購要留神。消委會補充，買入有關產品也毋須棄用，清潔後並放在通風地方散味，之後可減低風險。另外三成易破損後有組件脫落，不符歐洲標準，或致幼童哽塞甚至窒息風險。

測試的兒童泡膠軟墊售價由12至1,199元，包括11款屬拼接地墊、6款卷裝和3款可摺合款式。消委會測試有害化學物包括甲酰胺，甲酰胺常見於製造發泡物料時的助劑。據歐洲化學品管理局資料，甲酰胺屬生殖毒性物第1B類，動物測試中顯示，長期接觸或對未出生胎兒造成傷害，也刺激皮膚和黏膜。兒童在地墊爬行呼吸也接近地墊，有機會循呼吸道及皮膚攝入體內，構成健康風險。歐盟玩具相關指令，上限為每公斤200毫克；測試樣本中，富利時、Daiso、Cutezone C&Z、Topvalu、JapanHome及Baby Care含每公斤290至2,000毫克，當中JapanHome最多、超標九倍。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌補充指，據法國相關部告研究，甲酰胺可能對造血、生殖系統造成影響，但清潔、散味後仍可使用。另外有3款樣本檢出潛在致癌物多環芳香烴，但含量不高。總幹事黃鳳嫺補充，風險雖不高，但注意定時清潔及通風，讓污染物消散。

作為兒童使用玩具，據歐洲標準3歲或以下兒童使用玩具不應有細小部件，以免造成窒息風險。測試中有6款包括Daiso、Cutezone C&Z、Topvalu、欣佳宏、JapanHome及L!LFANT易有破損產生細小部件，不符標準。其中Topvalu及欣佳宏樣本更在較低拉力下已破損產生小部件。Caraz雖沒有小部件脫落，但其附設塑膠袋厚度僅0.036毫米，少於歐洲標準要求0.038毫米或以上，嬰幼兒意外套在頭上遮蓋口、鼻或阻礙呼吸，有窒息風險。