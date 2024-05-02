澄碧邨命案｜37歲內地男子疑爆竊時高處墮下亡 案中兩疑犯已潛逃內地

【21:15更新】經警方調查，發現死者是一名37歲內地男子，涉嫌與區內多宗連環爆竊案有關，相信他與另外兩名年齡分別為41和43歲的內地男子一同來港作案，期間失足由高處墮下致死。新界南總區刑事總部警司（行動）姚永勤今晚(2日)簡介案情指，死者4月30日持雙程證入境香港。在調查期間，接獲澄碧邨居民報案，聲稱單位被爆竊，經調查後牽涉5個單位，總共損失涉及7,000元港幣，以及兩條香煙。
警方在翻查大量閉路電視後，在其中一個被爆竊的單位發現匪徒蹤跡，並發現案中死者。他和另外兩名同黨在邨內爆竊，相信他們牽涉其餘4宗案件。警方又調查死者死因，並在第3座地下單位的花園發現有人從高處墮樓的痕跡，包括懷疑人體牙齒碎片，以及爆竊時作頭套的絲襪等物品；警方又發現一條血路由樓梯至高層位置。警方相信死者與另外兩名疑犯爆竊，作案期間由高處墮下，跌至第3座花園地下。警方又指，另外兩名共犯都是內地人，與死者同日由內地入境，案發當日已潛逃內地，有需要時會尋求內地公安部門協助。
【15:00更新】大嶼山澄碧邨昨日（1日）發生命案，一名37歲持雙程證的內地男子頭部受傷倒臥碼頭一張床褥上，送院搶救後不治。警方今日（2日）上午到西環殮房跟進剖屍程序。
暫未有人認屍
新界南警區重案組今日上午到西環公眾殮房跟進該宗命案，其間不見有認識死者的朋友或工友出現認屍，警員亦未有透露案情的調查進度，對於死者是否外勞的身份及倒斃原因等各個疑團，仍有待深入調查。
重案組跟進調查
事發於昨日（1日）清晨5時39分，37歲死者被發現倒臥在大嶼山澄碧邨碼頭旁邊一張床褥上，，身上蓋有一張被，頭部受傷，昏迷不醒。救援人員到場，將他送往長洲消防碼頭，再轉送至長洲醫院搶救，惜終告不治。警方在他身上檢獲一張八達通、雙程證和約1,000元現金，將案列作「屍體發現」處理。同日早上7時16分及7時36分，警方分別接報指澄碧邨兩個單位有袋及現金不翼而飛，列爆竊案跟進，並懷疑死者與該2宗爆竊案有關，至於是失足致死，還是曾被襲擊仍有待調查。