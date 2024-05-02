澄碧邨命案｜37歲內地男子疑爆竊時高處墮下亡 案中兩疑犯已潛逃內地

【21:15更新】經警方調查，發現死者是一名37歲內地男子，涉嫌與區內多宗連環爆竊案有關，相信他與另外兩名年齡分別為41和43歲的內地男子一同來港作案，期間失足由高處墮下致死。新界南總區刑事總部警司（行動）姚永勤今晚(2日)簡介案情指，死者4月30日持雙程證入境香港。在調查期間，接獲澄碧邨居民報案，聲稱單位被爆竊，經調查後牽涉5個單位，總共損失涉及7,000元港幣，以及兩條香煙。

警方在翻查大量閉路電視後，在其中一個被爆竊的單位發現匪徒蹤跡，並發現案中死者。他和另外兩名同黨在邨內爆竊，相信他們牽涉其餘4宗案件。警方又調查死者死因，並在第3座地下單位的花園發現有人從高處墮樓的痕跡，包括懷疑人體牙齒碎片，以及爆竊時作頭套的絲襪等物品；警方又發現一條血路由樓梯至高層位置。警方相信死者與另外兩名疑犯爆竊，作案期間由高處墮下，跌至第3座花園地下。警方又指，另外兩名共犯都是內地人，與死者同日由內地入境，案發當日已潛逃內地，有需要時會尋求內地公安部門協助。