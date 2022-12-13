澳洲會計師公會：通關可刺激零售業、旅遊服務業

內地和香港政府相繼放寬防疫措施，社會關注能否提振本港經濟。澳洲會計師公會2022年大中華區分會會長黃以東認為，內地公佈「新十條」對防疫措施進行優化完善，釋放出「穩經濟」「促增長」的信號，有助於增強投資者及企業對中國經濟復甦前景的信心。內地加快復工復產，對香港的經濟發展息息相關，有積極的正面影響。其次，調查顯示人手短缺是明年面對的最大挑戰，而且零售店鋪價格繼續受壓，因此，放寬防疫限制儘快實現通關，令到經貿往來、人員流動早日恢復正常，無論對企業人手招聘、對本港經濟尤其零售業、旅遊服務業，將有非常積極的刺激作用。

至於會否帶動旅遊業如吸引旅客入境，他指港府放寬防疫措施，對旅遊零售都有正面的推動作用。12月是傳統消費旺季，因為聖誕節及假期有助刺激市民消費意欲，利好餐飲業及零售行業等，我們覺得政府這個措施其實頗合時宜，對香港經濟應有正面及積極作用。

黃以東又相信，本港與內地如落實通關，有部分即時顯現的好處，如經常往來內地的專業人士和商務旅客可恢復前往內地從事業務，亦可使來港旅客增加，令各個行業得益包括旅遊零售財經等；長遠有助對吸引人才來港，緩解企業人手短缺的挑戰。」

至於本港樓市前景，黃以東認為樓市的價格需要考慮多方面因素，除了通關之外，還要視乎外圍經濟復甦步伐，美國加息。他指，今年美國加息6次已明顯影響 。通關對零售店鋪租務售價復甦會有支持，而住宅樓價則主要是市場供求影響，長遠還是房屋土地供應對價格影響較大。