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2023-11-30 12:19:34

澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港　捐款動物組織可與3消防員合照｜Ray Online

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澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港　捐款動物組織可與3消防員合照｜Ray Online

澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港　捐款動物組織可與3消防員合照｜Ray Online

《澳洲消防員月曆》喺1993年起推出，屬於全球最受歡迎嘅月曆之一，獲得收益全數捐畀慈善機構。而最新2024年澳洲消防員月曆，一如以往透過消防猛男配搭可愛嘅貓狗同埋澳洲野生動物做主題。今次仲竟然有機會喺香港見到封面猛男！

嚟自澳洲布里斯班消防局嘅Brenden Purvis 嚟自澳洲布里斯班消防局嘅Brenden Purvis 嚟自澳洲墨爾本消防局嘅Michael Galanos 嚟自澳洲布里斯班消防局嘅Ricky Smith 嚟自澳洲布里斯班消防局嘅Ricky Smith

Brenden被形容「美國隊長」

譚仔雲南米線同譚仔三哥米線特別邀請3位封面猛男，包括嚟自澳洲布里斯班消防局嘅Brenden PurvisRicky Smith、仲有嚟自澳洲墨爾本消防局嘅Michael Galanos126起訪港3日。其中，Brenden被形容為好似「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），仲有1.95米嘅身高！Brenden好開心獲邀請嚟香港，透露自從為消防員月曆影相之後，間唔中都會收到香港「Fans嘅訊息，期待到時可以同大家見面。原來Brenden一直鍾意食中菜，佢期待喺香港食到地道嘅譚仔同三哥米線。

Ricky嘅笑容被形容似Bradley Cooper

同樣嚟自布里斯班消防局嘅Ricky，身高1.83，佢嘅陽光笑容被形容似足荷里活男星畢利谷巴（Bradley Cooper）。佢話之前有朋友去香港旅行，曾經推介譚仔同三哥米線係必食。而因為食物選擇包羅萬有，譚仔姐姐仲會細心為外國旅客推介美食，相信今次可以親身試食新推出嘅「熱鍋」，會一試難忘。Ricky提到好彩譚仔國際將會喺澳洲開分店，想食嘅時候就可以即時去報到啦！

Michael最開心幫到流浪狗

而嚟自墨爾本消防局嘅Michael，身高1.8，腼腆笑容被形容略帶荷里活男神奇洛李維斯（Keannu Reeves）嘅影子，一望就知愛心爆棚喎！佢話今次好開心可以嚟香港出席活動，除咗可以試最地道嘅譚仔同三哥米線，最開心係可以幫助流浪狗。

譚仔姐姐都一齊「滅火」 譚仔姐姐都一齊「滅火」

捐款可以合照或簽名

3位消防員唔單止率先試食全新「熱鍋」系列產品，仲會喺128號推出「熱鍋」當日，親身去到旺角新世紀廣場、尖沙咀太興廣場、金鐘遠東金融中心同埋中環威靈頓街分店陪市民食「熱鍋」，同時仲會籌款。市民只需捐20蚊畀「大樹下善待動物庇護站」，就可以同3位消防員合照或者攞到簽名啦。而當晚喺譚仔金鐘分店或者三哥中環分店消費，就可以用慈善價200買到由3位消防員親筆簽名嘅2024年澳洲消防猛男慈善月曆1份，數量有限、售完即止，而善款會全數捐畀「大樹下善待動物庇護站」。

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