澳洲籍終院非常任法官范禮全辭職　港府表遺憾：個別去留不削司法制度

來自澳洲的終審法院非常任法官范禮全(Robert French)已向行政長官遞交辭呈。他在請辭時表示，十分尊敬香港特區司法人員及其獨立性和誠信，對與他們共事感到榮幸。

對此，司法機構感謝范禮全法官在任期內對終審法院工作的重大貢獻，以及對香港法治的支持。在范禮全法官離任後，終審法院共有9名非常任法官，包括4名非常任香港法官，以及5名來自英國及澳洲的非常任普通法法官。終審法院的上訴個案數字一直保持穩定，近期的人員變動不會影響終審法院的運作，而司法機構會繼續物色合適人選出任非常任法官。