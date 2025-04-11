澳洲籍終院非常任法官范禮全辭職　港府表遺憾：個別去留不削司法制度

來自澳洲的終審法院非常任法官范禮全(Robert French)已向行政長官遞交辭呈。他在請辭時表示，十分尊敬香港特區司法人員及其獨立性和誠信，對與他們共事感到榮幸。
對此，司法機構感謝范禮全法官在任期內對終審法院工作的重大貢獻，以及對香港法治的支持。在范禮全法官離任後，終審法院共有9名非常任法官，包括4名非常任香港法官，以及5名來自英國及澳洲的非常任普通法法官。終審法院的上訴個案數字一直保持穩定，近期的人員變動不會影響終審法院的運作，而司法機構會繼續物色合適人選出任非常任法官。
特區政府表示遺憾，並感謝范禮全過去多年的貢獻，又指個別法官的去留不會削弱香港司法制度的基礎，亦無損特區政府堅持維護法治的決心。特區政府會全力支持司法機構日後繼續致力委任和保留外籍非常任法官的工作，並竭盡所能善用普通法制度，堅定維護香港法治。
特區政府說，范禮全在請辭信中表示十分尊敬香港司法人員及其獨立性和誠信。特區政府表示謝意。
政府發言人說，長期以來，具聲望的海外法官加入終審法院作為非常任法官，參與審判，對本港國際化法律環境及香港普通法的法理發展有所貢獻，他們與常任法官並肩工作，正好說明終審法院具備持久的實力和承受挑戰的能力，重申香港的司法制度受《基本法》保障，享有獨立司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。