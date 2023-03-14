澳門按摩女伏屍中區賓館　司警：港男接受性服務被侮辱動殺機

澳門中區一間賓館發生兇殺案，一名澳門女子被發現伏屍賓館內，司警其後拘捕一名涉案香港男子。澳門司警今日(14日)交代案情，指45歲疑犯去年3月入境澳門後一直露宿街頭，被捕後表示在接受女死者提供性服務期間，遭對方出言侮辱，在盛怒之下動殺機。

澳門司警發言人鍾錦良表示，在中區一間賓館客房發現一具女性屍體，女死者伏屍洗手間的沐浴區，頭部有15厘米長的開放性傷口，相信是被硬物多次襲擊，導致顱內損傷死亡。他又指，賓館房內牆壁有多處血濺，相信是兇案第一現場，但司警在現場無發現兇器，相信現場被清理過。司警又指，女死者由今年2月中開始租用賓館房間提供按摩及賣淫服務，而報稱無業的疑兇在群組找到相關服務，他在上周五(10日)進入賓館房間，逗留約30分鐘後離開，當時攜帶手提包和行李喼，閉路電視片段顯示行李喼內有一個枕頭。