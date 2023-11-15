澳門明年續派錢 永久居民1萬 非永久6000

澳門特區行政長官賀一誠發表新一份施政報告，宣布明年延續多項稅務優惠及惠民措施，當中續向每名永久居民派發一萬澳門元(同下)，非永久居民則派發6,000元，是澳門政府自2008年推出《現金分享計劃》社會經濟政策，連續第17年向居民派錢。 其他惠民措施方面，包括澳門永久居民獲600元醫療券，參加了內地基本醫保計劃的合資格澳門居民，獲得上限1,000元津貼；長者方面，每年獲9,000元敬老金、每月3,740元、一年共有13個月的養老金等亦會繼續發放。

在職人士退稅六成 在職人士明年繼續減收30%職業稅，一般僱員的免稅額是14.4萬元，又會向納稅人退還2022年度已繳稅額六成，上限1.4萬元。澳門政府明年亦會向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶，額外注資7,000元。父母雙方可同時申請的5,418元出生津貼。恆常水費補貼繼續，每個住宅單位有200元電費津貼。

新增數項有針對性的支援政策，其括增加教學人員及社服人員津貼或資助，如教學人員專業發展津貼於下學年由每月3,100至11,790元；直接津貼由每月3,100至6,550元。社服人員方面，受資助社會服務設施每月定期資助中的工作人員開支資助調升3%。 澳門行政長官賀一誠指，澳門過去一年有效落實維護國家安全，經濟快速復甦，主要經濟指標穩中向好。今年上半年澳門本地生產總值，按年實質增長71.5%，經濟總量恢復至疫情前2019年同期的71%。今年首8個月入境旅客同比增長3.6倍，澳門成為內地居民出境旅遊目的地的首位。留宿旅客增長5.2倍。截至8月份為止的12個月，整體通脹率為0.86%。但部分行業仍未真正擺脫困境，必須清楚看到復甦和發展不均衡，一些行業、企業和居民仍未完全擺脫過去3年疫情衝擊造成的困境和困擾。