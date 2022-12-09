澳門科技大學埃爾文.內爾博士生物物理與創新藥物實驗室，中藥質量研究國家重點實驗室研究檢測 「創新科技-eefit依飛微觀物理技術舒緩長新冠症狀」

現時香港新冠肺炎疫情平穩，然而每日感染人數維持高水平，但其長新冠症狀仍不能輕視。澳門科技大學埃爾文.內爾博士（1991 年諾貝爾獎得主）生物物理與創新藥物實驗室，中藥質量研究國家重點實驗室，研究檢測由新元科技(亞洲)有限公司研發應用的創新科技：「紅外（振頻）」- eefit依飛微觀物理技術，簡稱「eefit技術」適用於患者感染新冠病毒期間減輕體內細胞因數風暴及所導致的肺部傷害，及舒緩康復期「長新冠」症狀。在動物實驗中，發現模擬小鼠感染新冠病毒後，eefit技術具有保護肺部作用。

中藥質量研究國家重點實驗室助理主任黃錦偉教授表示，團隊花約五年時間，研究eefit技術，其中動物實驗結果顯示，eefit技術能緩解關節問題、延緩衰老、活化腦部、改善腸道菌種、關注血管彈性及心血管健康，及疫症引起的體內細胞因數風暴。

團隊研究檢測模擬新冠肺炎病毒感染小鼠後的肺部保護作用，eefit技術可減輕免疫細胞在受到病毒刺激下的過度反應，有效抑制過激炎症反應繼而能夠保護小鼠的肺部，減少後遺症。 研究檢測中，小鼠模擬感染時，eefit技術減少重要抗病淋巴細胞的損耗能增強自身抗病能力，有效保護肺部。