澳門輕軌12.8延長至媽閣站　最高收費增至12元

澳門輕軌啟用4周年前夕，輕軌公司今日(27日)宣布氹仔線下月8日起，將延伸「過海」至媽閣站，由媽閣站往氹仔碼頭方向的頭班車將於當日早上6:30開出。

澳門輕軌股份有限公司表示，氹仔線延伸至媽閣站的所有列車測試已順利完成，通車後整個輕軌網絡將設有12個車站，單程票收費亦會由現時的6至10元增至6至12元。

媽閣站2018年起開始工程

為配合輕軌未來發展，包括擴大鐵路網和增加車站，在媽閣站啟用同日起，會增加輕軌票價區間。另外，每個涉及媽閣站往來海洋站，以及橫琴站往來蓮花站的跨海段，在計算車站數目時需視作兩站收費。