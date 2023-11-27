澳門輕軌12.8延長至媽閣站　最高收費增至12元

澳門輕軌啟用4周年前夕，輕軌公司今日(27日)宣布氹仔線下月8日起，將延伸「過海」至媽閣站，由媽閣站往氹仔碼頭方向的頭班車將於當日早上6:30開出。
澳門輕軌股份有限公司表示，氹仔線延伸至媽閣站的所有列車測試已順利完成，通車後整個輕軌網絡將設有12個車站，單程票收費亦會由現時的6至10元增至6至12元。
媽閣站2018年起開始工程
為配合輕軌未來發展，包括擴大鐵路網和增加車站，在媽閣站啟用同日起，會增加輕軌票價區間。另外，每個涉及媽閣站往來海洋站，以及橫琴站往來蓮花站的跨海段，在計算車站數目時需視作兩站收費。
輕軌媽閣站位於媽閣交通樞紐旁邊，2018年8月開始工程，其間因新型肺炎疫情和天氣等原因延誤，至今年2月完成車站主體建造工程。至於氹仔線現時全長約9.3公里，共設有11個車站，包括氹仔碼頭站、機場站、科大站和馬會站等，全程行車時間約22分鐘。
輕軌調整後的票價(澳門元)
|乘坐距離
|一般單程票
|持輕軌通、澳門通或特惠單程票
|持學生的輕軌通或澳門通
|少於或等於3站
|$6
|$3
|$1.5
|4至6站
|$8
|$4
|$2
|7至9站
|$10
|$5
|$2.5
|10至12站
|$12
|$6
|$3
- 身高不超過1米的小童、持長者或殘疾人士的輕軌通或澳門通免費乘車
- 資料來源：澳門輕軌股份有限公司網站