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2023-11-27 21:46:41

澳門輕軌12.8延長至媽閣站　最高收費增至12元

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澳門輕軌氹仔線即將延長至媽閣站。(資料圖片／羅庸軒攝)

澳門輕軌氹仔線即將延長至媽閣站。(資料圖片／羅庸軒攝)

澳門輕軌啟用4周年前夕，輕軌公司今日(27日)宣布氹仔線下月8日起，將延伸「過海」至媽閣站，由媽閣站往氹仔碼頭方向的頭班車將於當日早上6:30開出。

澳門輕軌股份有限公司表示，氹仔線延伸至媽閣站的所有列車測試已順利完成，通車後整個輕軌網絡將設有12個車站，單程票收費亦會由現時的6至10元增至6至12元。

媽閣站2018年起開始工程

為配合輕軌未來發展，包括擴大鐵路網和增加車站，在媽閣站啟用同日起，會增加輕軌票價區間。另外，每個涉及媽閣站往來海洋站，以及橫琴站往來蓮花站的跨海段，在計算車站數目時需視作兩站收費。

輕軌媽閣站位於媽閣交通樞紐旁邊，2018年8月開始工程，其間因新型肺炎疫情和天氣等原因延誤，至今年2月完成車站主體建造工程。至於氹仔線現時全長約9.3公里，共設有11個車站，包括氹仔碼頭站、機場站、科大站和馬會站等，全程行車時間約22分鐘。

輕軌調整後的票價(澳門元)

乘坐距離 一般單程票 持輕軌通、澳門通或特惠單程票 持學生的輕軌通或澳門通
少於或等於3站 $6 $3 $1.5
4至6站 $8 $4 $2
7至9站 $10 $5 $2.5
10至12站 $12 $6 $3
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