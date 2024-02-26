濕地保育｜憂河套古洞北連接路𠝹散濕地　環團倡參考落馬洲支線改走線

長春社表示，擬建東路將會令濕地碎片化，情況與1999年原落馬洲支線𠝹開塱原濕地類似，建議環諮會和政府參考當年否決興建高架橋的先例，在興建東路時改變走線，以避免影響濕地。（資料圖片）

河套創科園區擬在東部重推古洞北接駁路方案（下稱東路），走線將穿過蠔殼圍濕地保育公園研究範圍，勢將濕地公園一分為二。長春社表示，擬建東路將會令濕地碎片化，情況與1999年原落馬洲支線𠝹開塱原濕地類似，建議環諮會和政府參考當年否決興建高架橋的先例，在興建東路時改變走線，以避免影響濕地

九廣鐵路在1999年提出興建全長7.4公里的落馬洲支線，連接上水至落馬洲，當時的設計包括興建一條橫越塱原濕地中心的700米的高架橋，將塱原濕地一分為二，九鐵提交的環評報告指，會在架空車橋下及附近建立人工濕地作補償，惟方案遭多個環團反對，擔憂會嚴重破壞塱原濕地的生境與地貌。

九鐵翌年將項目環評提交環諮會討論，並堅持穿越塱原是唯一走線方案，惟委員意見分歧，環諮會主席罕有決定會上不表態，僅陳述正反兩方的意見，時任環保署長羅樂秉否決環評報告，質疑環評報告建議的緩解措施未必有效。運輸局其後宣布以隧道方式興建該支線。

長春社公共事務主任周藹銓表示，擬議河套創科園東面連接路將破壞令蠔殼圍濕地，令生境碎片化，影響候鳥的棲息和飛行路線，與落馬洲支線高架橋的情況類似，而當年環諮會及政府因考慮生態碎片化的負面影響，決定改變相關工程的走線和建築設計。她認為環諮會及政府可視塱原為先例，在未來東路的工程環評報告上，盡量在源頭走線及建築上避免對生態環境的影響。