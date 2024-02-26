濕地保育｜河套創科園連接路撤回11年突重推　橫跨蠔殼圍濕地　環團憂保育公園勢危

繼三寶樹濕地保育公園因新田科技城發展被大幅削減35%後，蠔殼圍濕地選址亦勢受北部都會區發展破壞。土木工程拓展署擬於落馬洲河套創科園東部興建一條新連接路（下稱東路），擬議走線與11年前政府在環諮會反對中撤回的方案相同，將橫跨濕地保育區和擬議蠔殼圍濕地公園。長春社指，對當局「復活」方案感到憂慮，擬議走線將入侵濕地保育區，憂慮蠔殼圍濕地公園面積亦被削減，影響候鳥和歐亞水獺近危物種等物種，反對當局在濕地公園研究出爐前落實走線，並建議政府參考落馬洲支線穿越塱原濕地的案例修改走線和建築設計。

土拓署近日向環保署申請環評研究概要，擬在落馬洲河套創科園東部與古洞北新發展區之間，興建一條途徑馬草壟一帶的連接道路，以支援河套創科園第二期發展。文件未有具體交代擬建的東路地盤範圍、長度和走線等詳情，但圖則顯示，擬建道路由河套東邊延伸馬草壟，接駁古洞北新發展區。 河套地區界線外一帶現被劃為自然保育區，亦是濕地保育區界線範圍，初步走線亦會踩入綠化地帶，當局在文件中指，項目範圍部份位於具重要生態價值的魚塘和濕地內，是雀鳥和其他野生動物往來蠔殼圍和米埔／新田濕地的主要通道，施工和營運階段或有機會對濕地和魚塘造成影響。

不過，根據《am730》取得的濕地公園研究標書文件，發現擬建的東路的走線與蠔殼圍濕地保育公園的研究範圍重疊，意味擬議道路或涉及未來濕地公園的範圍，甚至削減濕地公園面積。

翻查資料，政府早於2012年提出河套地區東路方案，當局在落馬洲河套地區發展大綱中建議在河套的東西兩面各建一條連接路，前者擬接駁到古洞北新發展區，計劃以隧道及沉降道路的方式橫越舊深圳河河曲及魚塘，擬議走線與當局最新提出的方案相似。不過，舊方案中河套發展的土地主要用途為高等教育、高新科技研發和文化創意產業，與現時擬發展「港深創新及科技園」不同。 土拓署當時曾就東路方案進行環評，並就該路提出另外兩個替代方案，環諮會環評小組委員會曾兩度開會審議報告。翻查會議紀錄，多名委員就該路的必要性提出質疑，包括高估未來交通流量高，以及擬填平濕地將會破壞到候鳥主要飛行路線等，有委員批評建路對生態會造成重大影響，明言「保育河套區應凌駕興建東路的需要」。土拓署在面對多番質疑後稱，擬建的港鐵北環線和新的邊境管制區或會影響到未來的交通需求，故自行撤回興建東路的建議，換言之，東路一度「胎死腹中」，但時隔11年後卻「翻生」。

長春社公共事務主任周藹銓指，道路的初步走線與蠔殼圍濕地公園研究範圍重疊，憂慮建路工程將重蹈新田科技城覆轍，再度向濕地保育區「開刀」，亦有機會令濕地碎片化，破壞國際鳥盟的重點鳥區，切斷后海灣的生態連接走廊，令濕地「未保先失」，強調不論當局以陸地或隧道形式興建，均會對雀鳥或歐亞水獺近危物種造成負面影響。 她認為當局不宜在蠔殼圍濕地公園公佈全面生態研究、範圍和時間表前，擬定或落實工程走線，並建議當局參考11年前環評小組委員的建議和署方當年提出的另外兩條走線方案，而非優先考慮現時走線。