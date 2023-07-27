濕疹｜25歲男子搽藥膏治濕疹懷疑中毒 中醫涉處方未標示西藥成分藥膏

衞生署近日接獲醫管局呈報一宗懷疑中毒個案，指一名25歲男子因濕疹，去年5月起向西灣河筲箕灣道138號富裕中心18樓1室駐診的表列中醫歐陽慰慈求診逾10次，每次均獲處方一至兩罐寫有「暗瘡羔」字樣的綠色藥膏，用以塗於出現濕疹的皮膚。該男子本月7日因濕疹惡化及雙腿出現蜂窩組織炎到伊利沙伯醫院求診，現已出院。
藥膏含3未標示西藥成分
根據呈報個案，衞生署突擊搜查該中醫處所，並檢獲該款綠色藥膏作化驗。政府化驗所化驗結果顯示，藥膏樣本含有未標示西藥成分，包括「醋酸地塞米松」、「酮康唑」和「林可霉素」。
警方今日拘捕一名77歲男子，涉嫌非法管有第1部毒藥、未經註冊藥劑製品及抗生素。衞生署指仍在調查事件，完成調查後會就檢控事宜徵詢律政司的意見，署方亦已轉介個案予香港中醫藥管理委員會，以考慮是否需要採取紀律行動。
衞生署呼籲市民停用該綠色藥膏
衞生署指，「醋酸地塞米松」屬皮質類固醇，為第1部毒藥及處方藥物，用於治療炎症，不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。「酮康唑」亦為第1部毒藥，常用於治療皮膚受真菌感染的藥物；「林可霉素」為抗生素，用於治療多種細菌感染。外用「酮康唑」及「林可霉素」均可引致皮膚痕癢、刺激性及過敏反應等副作用。
署方呼籲曾向歐陽慰慈求診的市民，應停用其處方的一款綠色藥膏，明日(28日)起會設立熱線2961 8949供曾使用藥膏的市民查詢。曾獲歐陽慰慈處方藥膏的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。市民亦可在辦公時間內，把有關藥膏送交觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。