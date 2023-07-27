濕疹｜25歲男子搽藥膏治濕疹懷疑中毒 中醫涉處方未標示西藥成分藥膏

衞生署近日接獲醫管局呈報一宗懷疑中毒個案，指一名25歲男子因濕疹，去年5月起向西灣河筲箕灣道138號富裕中心18樓1室駐診的表列中醫歐陽慰慈求診逾10次，每次均獲處方一至兩罐寫有「暗瘡羔」字樣的綠色藥膏，用以塗於出現濕疹的皮膚。該男子本月7日因濕疹惡化及雙腿出現蜂窩組織炎到伊利沙伯醫院求診，現已出院。

藥膏含3未標示西藥成分

根據呈報個案，衞生署突擊搜查該中醫處所，並檢獲該款綠色藥膏作化驗。政府化驗所化驗結果顯示，藥膏樣本含有未標示西藥成分，包括「醋酸地塞米松」、「酮康唑」和「林可霉素」。

警方今日拘捕一名77歲男子，涉嫌非法管有第1部毒藥、未經註冊藥劑製品及抗生素。衞生署指仍在調查事件，完成調查後會就檢控事宜徵詢律政司的意見，署方亦已轉介個案予香港中醫藥管理委員會，以考慮是否需要採取紀律行動。