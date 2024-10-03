濫用公屋｜住滿15年全長者戶要報居住狀況　羅淑佩：上兩輪收回逾3300單位

公屋住戶的新一輪申報周期已經展開，房委會已向住滿15年的全長者戶、入住剛滿兩年的非全長者戶以及到期申報的富戶派發申報表。收到表格的租戶需於下月30日前將表格交回。其中，包括12萬名居住滿15年的長者戶將陸續收到申報表，這些長者戶毋須申報資產，但要申報居住狀況。房屋署署長羅淑佩今(3日)在電台表示，有關措施是當局特別關顧長者的表現，並透露在上兩輪申報後，當局收回了逾3,300個單位，以及4戶有名車的屋邨住戶需要搬遷。

羅淑佩說，60歲以上的全長者戶一向毋須申報資產，政府理解退休長者可能擁有住宅物業，並將單位出租作為收入。因此，這次只要求全長者戶申報是否持續居住於公屋單位，以及是否有將公屋單位丟空、分租、轉讓或用作非住宅用途等情況，若非住在單位而有特別原因便要申報，當局會酌情處理。

被問到「持續居住」的定義，羅淑佩表示一般指需要連續3個月在單位內居住，包括晚上在單位過夜。對於有些長者可能會選擇入住安老院舍或大灣區安老，她說當局有機制處理，會提供適應期。如果長者在院舍或大灣區住得安樂，則可以交還公屋單位；如他們日後希望重返單位或回港，房署會盡量重新安排合適的單位。

此外，羅淑佩指在第二輪公屋戶申報中，共有逾2,100戶主動交回或被房署收回單位，兩輪申報已經收回逾3,300個單位，相信數字會再上升。她認為事件反映政府申報政策有成效，並提醒租戶應如實申報，如涉及虛假陳述，由當局發現資料不實或隱瞞，有機會構成刑事罪行。