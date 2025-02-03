濫用公屋｜何永賢：刑事化非要趕走住戶 揭21租戶擁內地物業

政府提出修例加強打擊濫用公屋，包括建議將嚴重濫用公屋刑事化，最高罰款50萬元及監禁一年。房屋局局長何永賢強調，修例針對以公屋單位作為「生財工具」但不在單位居住的住戶。

居民擔心「有殺錯無放過」

在立法會一個委員會，選委界梁毓偉關注，如有住戶在單位內替人補習或教琴等，日後會否觸犯法例。民建聯陳學鋒說，不少居民擔心當局會否「有殺錯、無放過」，如有住戶的非同住子女，將父母的公屋住址登記為商業用途，在外經營小本生意，將來會否被視為濫用公屋。