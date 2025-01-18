濫用公屋｜何永賢：會情理兼備處理個案　已預留300萬元作舉報獎金

房屋局積極打擊濫用公屋，局長何永賢指會情理兼備處理個案，例如租戶做小手作寄賣屬於小嗜好，或者不會違反租約。 何永賢今早在電台節目指，過往當局只是向濫用公屋人士發出遷出通知書，對他們來說可能是「搏得過」，而心存僥倖。因此當局將濫用公屋行為刑事化，最高罰款50萬元及監禁1年。 ▼彩虹邨重建方案已經公布▼

至於何謂濫用公屋，何永賢舉例無在公屋居住而分租單位，或將單位作為商業用途賺錢，屬於嚴重濫用公屋。而仍在單位居住但在內進行商業行為，例如舉辦補習班或變成食物工場，同樣是違反租約，但未必屬於嚴重濫用情況。她強調會情理兼備處理個案，例如租戶做小手作到店舖寄賣，只是一些小嗜好，而不是大量生產或不在單位交易，當局會視乎程度決定此是否違反租約或要遷出單位。當局對於較輕微個案會先作警告，並設上訴機制。