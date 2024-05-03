濫用公屋｜公屋戶內地擁多個物業被舉報 羅淑佩：內地部門助查證後收回單位

房署加強打擊濫用公屋，要求住戶申報是否擁有物業。房屋署署長羅淑佩透露曾收到舉報，在內地部門的協助下，查證有公屋戶在內地擁有多個物業，超出資產限額，最終收回其公屋單位。她又說政府會審視個案，若公屋住戶因工作或升學而離港一段時間，只要有證明則不會收回單位。

不會漁翁撒網 有具體資料舉報才調查

房署要求住戶申報是否擁有物業，並向舉報者提供獎金。羅淑佩昨日(5月2日)在觀塘區議會會議上透露曾收到舉報，指有公屋戶在內地持有不只一個物業，署方將資料轉交內地部門，結果查證確有其事，該住戶在內地同時擁有住宅及商用物業，當確定有關物業具一定價值後，房署收回其公屋單位。她強調行動不會漁翁撒網，只會收到有具體資料的舉報才可調查，所以現時都未推行好市民獎或舉報機制已有很多人舉報。