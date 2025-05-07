濫用公屋｜利安邨租戶隱瞞擁6幅新界土地業權 判監2個月緩刑

近期有4名公屋居民及申請人瞞報在香港擁有住宅物業、土地或內地房產，被法庭定罪，判監兩星期至兩個月，獲准緩刑，另罰款5,000元至3萬元。房屋署發言人提醒所有公屋居民及申請人，必須如實申報入息及資產。

其中，馬鞍山利安邨一名居民隱瞞持有6幅新界北區土地的部份業權，另一名大圍隆亨邨居民則瞞報聯名持有一個屯門住宅，兩人均收到遷出通知書，房屋署已收回其中一個單位。另兩名公屋申請人則分別隱瞞擁有一個紅磡的住宅物業，以及一個廣東省物業，申請已被取消。