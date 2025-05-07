濫用公屋｜利安邨租戶隱瞞擁6幅新界土地業權 判監2個月緩刑

近期有4名公屋居民及申請人瞞報在香港擁有住宅物業、土地或內地房產，被法庭定罪，判監兩星期至兩個月，獲准緩刑，另罰款5,000元至3萬元。房屋署發言人提醒所有公屋居民及申請人，必須如實申報入息及資產。
其中，馬鞍山利安邨一名居民隱瞞持有6幅新界北區土地的部份業權，另一名大圍隆亨邨居民則瞞報聯名持有一個屯門住宅，兩人均收到遷出通知書，房屋署已收回其中一個單位。另兩名公屋申請人則分別隱瞞擁有一個紅磡的住宅物業，以及一個廣東省物業，申請已被取消。
該名馬鞍山利安邨公屋居民擁有6幅新界北區土地的部份業權，但2024年填寫房委會入息及資產申報表時沒有申報。該居民違反《房屋條例》。另一名大圍隆亨邨公屋戶2024年申報時隱瞞他有一個聯名持有的屯門住宅。裁判官考慮到案情的嚴重性，分別判兩名被告監禁兩個月（緩刑24個月）及兩星期（緩刑12個月），另罰款三萬元及一萬五千元。房屋署早前已收回其中一個公屋單位，亦已向另一租戶發出遷出通知書。
公屋申請人隱瞞擁廣東省物業
另有一人在2017年申請公屋，於2021年向房屋署遞交申請者聲明時，申報她由填寫公屋申請表當日起直至遞交申請者聲明當日，並無擁有香港住宅物業。經調查後揭發，她在上述時段擁有一個紅磡的住宅物業，並不符合申請公屋的資格。
另一名公屋申請人2016年申請，2023年聲明沒有擁有房產，惟她在申請至聲明時段內擁有廣東省物業，不符申請資格。
兩名申請人作出虛假陳述，違反《房屋條例》，被判監兩星期，緩刑兩年，分別罰款8,000元及5,000元，其公屋申請已被取消。