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2025-01-15 11:32:23

濫用公屋｜嚴重濫用公屋擬刑事化　黃碧如稱沒訂收回單位目標但有阻嚇力

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房委會。(蘇文傑攝/資料圖片)

房委會。(蘇文傑攝/資料圖片)

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房委會建議修訂《房屋條例》，將嚴重濫用公屋刑事化。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如說， 沒有為收回多少單位制定目標，但相信修例有阻嚇力，至於修例後如發現相關個案，最終是罰款或判處監禁，則交由法庭處理。

黃碧如在港台節目《千禧年代》表示，在現行《房屋條例》下，嚴重濫用公屋的個案如不涉及虛假陳述或拒絶提供資料，只能用租約修款終止租約，不能採取進一步行動，阻嚇力不足，有需要將嚴重濫用公屋刑事化。 黃碧如表示，界定為嚴重濫用公屋的情況，包括謀取私利，即租戶本身已不需要有關單位，更利用有關單位去賺錢，行為上屬非常嚴重。而分租或把單位轉租出去，亦屬嚴重濫用行為。 她又說如果有租戶住在單位而進行商業行為，房委會的處理方法是根據租約發出遷出通知書，要求收回單位。

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陳家珮冀以最快最有效率方法取回公屋單位予有需要家庭

立法會房屋事務委員會委員、房委會資助房屋小組委員會委員陳家珮說，近年房委會加大力度打擊濫用公屋，成效不錯，建議修例，希望可以用最快及最有效率的方法取回一些公屋單位，給予有需要家庭。陳家珮說，以往有嚴重濫用公屋個案最終只是被收回單位，並無很大代價。房委會建議修例將相關情況刑事化，以公屋單位去賺錢會有代價及後果，令到租戶避免去做。

公屋聯會總幹事招國偉說，相信修例可以加強阻嚇。在修例下，嚴重濫用公屋刑事化主要針對把單位租出去賺錢，至於將單位空置一段時間是否需要付上刑事責任，值得稍後再商討。

原文刊登於 香港電台

公屋/綠置居 2028/29年度項目選址（am730製圖） 公屋/綠置居 2028/29年度項目選址，中西區、九龍城區、深水埗區、沙田區、元朗區（am730製圖） 公屋/綠置居 2028/29年度項目選址，離島區、屯門區、北區（am730製圖） 公屋/綠置居 2028/29年度項目選址，其他資助出售房屋（am730製圖）

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