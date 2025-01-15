濫用公屋｜嚴重濫用公屋擬刑事化　黃碧如稱沒訂收回單位目標但有阻嚇力

房委會建議修訂《房屋條例》，將嚴重濫用公屋刑事化。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如說， 沒有為收回多少單位制定目標，但相信修例有阻嚇力，至於修例後如發現相關個案，最終是罰款或判處監禁，則交由法庭處理。

黃碧如在港台節目《千禧年代》表示，在現行《房屋條例》下，嚴重濫用公屋的個案如不涉及虛假陳述或拒絶提供資料，只能用租約修款終止租約，不能採取進一步行動，阻嚇力不足，有需要將嚴重濫用公屋刑事化。 黃碧如表示，界定為嚴重濫用公屋的情況，包括謀取私利，即租戶本身已不需要有關單位，更利用有關單位去賺錢，行為上屬非常嚴重。而分租或把單位轉租出去，亦屬嚴重濫用行為。 她又說如果有租戶住在單位而進行商業行為，房委會的處理方法是根據租約發出遷出通知書，要求收回單位。