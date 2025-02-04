政府近年致力打擊濫用公屋，房屋局計劃修訂《房屋條例》，把嚴重濫用公屋行為變成刑事罪行，罰則不再只是中止租約，建議最高罰則為罰款50萬元和監禁一年。立法會房屋事務委員會今年2月3日開會討論相關修訂建議，房屋局局長何永賢和房屋署助理署長(策略規劃)楊樂詩解釋嚴重濫用公屋的定義和其他濫用情況等。綜合建議修例文件列明定義和當局說法，嚴重濫用公屋的定義包括在無合理辯解下， 以金錢利益分租公屋單位或授予許可(或分許可)讓他人居住於公屋單位 ，或 租戶家庭不居於有關單位並將其用於商業用途 。

房委會資料顯示，若租戶嚴重違反租約濫用公屋，將會不作警告下中止有關租約，相關前租戶和其年滿18歲的家庭成員在中止租約起5年計，將不合資格申請公屋，日後再申請時亦不會獲編配至地理位置、樓齡和樓層比其之前較佳的單位。

變身小雜貨店向鄰居賣豉油雞蛋要留意

何永賢重申，公屋是給予有需要家庭去成長、上進和上流的公共資源，呼籲公眾善用而非將之變成「生財工具」，目的只是要公眾恰當運用公共資源，「唔係想告大家，亦唔係要趕走大家。」

至於何謂濫用公屋但不屬嚴重濫用情況？當局舉例指，有住戶確實居於單位但將之用作商業活動用途，如像補習社般經常有外人出入，甚至有提供收費價目表等，情況就屬於違反租約，房屋署可發出遷出通知書。何永賢又指出，住戶如將單位變成小雜貨店，向鄰居出售豉油、雞蛋或糧油食品，而非「你借啲雞蛋畀我，我又借啲豉油畀你」等一般鄰里關係，有關情況便需要注意。

做小手作、在家工作不屬嚴重濫用

不過，政府明白有租戶會在家工作，或在家中自製小手作後帶離單位販售，而非將單位變成小店舖做生意，這些行為會被容許。何永賢又說，有市民會用公屋地址進行商業登記，但實際上有關商業活動並非在單位內發生，例如只用作聯絡地址，如未有把單位變成商業用途就不算嚴重濫用，惟提醒市民若以公屋地址作商業登記，或會引起單位是否仍用作居住用途的懷疑。

房委會目前設有上訴機制，當局指上訴委員會會用「常理人」的角度審視上訴個案，過去一年有約14%個案上訴成功，而住戶若主動交回涉嫌濫用的公屋單位，當局不會追溯他們的刑事責任。政府未來會做好宣傳教育，例如逐家逐戶派發宣傳品，提供更多資料去解釋如何判斷不同懷疑濫用情況。當局目標今年第二季把修例建議提交立法會，通過後2026年第二季起執行。