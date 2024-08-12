濫用公屋｜孫仔挪用婆婆單位「租上租」被收屋 特首畀橋房署請退休警查個案

房屋署署長羅淑佩自上任以來，一直積極打擊濫用公屋。她接受傳媒專訪時披露，青衣長康邨一名孫兒挪用婆婆租住的一個220平方呎公屋單位，索價7,500元向他人作「租上租」，比單位原本的租金1,000多元高出逾6倍，及後被房屋署揭發，即使雙方只作口頭承諾及最終沒出租，仍需收回單位。

密謀市價6倍租金 口頭承諾也屬違規

羅淑佩指署方憑線索揭發長康邨一公屋單位擬非法「租上租」謀利，一名孫兒見婆婆不經常居住，今年初擬將其單位分租予「朋友的朋友」，面積220平方呎，一房間隔並設獨立廚廁，提供梳化、衣櫃等家具，月租索價7,500元，比單位原來1,000多元月租高出約6倍。羅淑佩指署方雖然不知「租上租」是真定假，但對方已有意圖將單位放租，最終房署發出遷出通知書收回單位。羅淑佩強調公屋並非住戶資產，不能自由出租謀利，即使雙方只是口頭承諾已算合約、最終沒出租也屬違規。